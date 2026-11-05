Peluang Maroko untuk mempertahankan gelar Piala Afrika tampak besar, meski Senegal mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga "CAS", sebagai bentuk keberatan atas keputusan Konfederasi Sepakbola Afrika "CAF" yang menetapkan mereka kalah dalam partai final dengan skor 3-0, menurut penilaian seorang pengacara spesialis hukum olahraga.

Pengacara asal Prancis, Romain Bisseni, yang memiliki pengalaman dalam kasus-kasus yang disidangkan di hadapan "CAS", menilai bahwa penerapan regulasi secara ketat berpihak pada Maroko. Ia memperkirakan pengadilan akan menguatkan keputusan komite banding CAF, sembari menilai peluang keberhasilan banding Senegal "sangat rendah".

Bisseni menjelaskan, sebagaimana disorot surat kabar Spanyol "Sport", bahwa keputusan CAF didasarkan pada Pasal 82 dan 84 regulasi Piala Afrika, yang menyatakan bahwa sebuah tim dianggap kalah dan tersingkir dari turnamen apabila menolak bermain atau meninggalkan lapangan sebelum pertandingan berakhir tanpa izin wasit, dengan penetapan skor 3-0 untuk keuntungan lawannya.

Pengacara itu menuturkan bahwa komite banding menganggap timnas Senegal menolak melanjutkan permainan dan meninggalkan lapangan selama partai final turnamen tanpa memperoleh izin wasit, namun ia menyoroti bahwa rincian kasus dan alasan pasti keputusan komite belum dipublikasikan kepada publik.

Terkait kemungkinan argumen pembelaan dari pihak Senegal, Bisseni memperkirakan pihak Senegal akan berpegang pada dalih bahwa tujuan regulasi adalah menghukum tim yang menolak melanjutkan permainan, hal yang mungkin tidak berlaku pada kasus yang disengketakan, mengingat pertandingan sebenarnya telah dirampungkan.

Federasi Senegal juga mungkin berargumen bahwa tiga pemain tetap berada di dalam lapangan, sehingga timnas tidak dapat dianggap telah meninggalkan lapangan sepenuhnya. Namun, pengacara itu menunjukkan bahwa Pasal 3.1 Laws of the Game yang dikeluarkan oleh Dewan Asosiasi Sepakbola Internasional "IFAB" mensyaratkan keberadaan minimal tujuh pemain agar pertandingan dapat berlanjut.

Bisseni berkata: "Meski demikian, mengingat Pengadilan Arbitrase Olahraga lebih dahulu meninjau persoalan hukum, saya rasa peluang keberhasilan banding Senegal sangat rendah."

Pengacara itu berpendapat bahwa kemungkinan keputusan CAF dikuatkan mencapai 75%, yang berarti Maroko tetap menjadi juara benua, seraya menegaskan bahwa peran pengadilan adalah menerapkan regulasi, bukan menilai perasaan atau apa yang terjadi di atas lapangan.

Bisseni menampik kemungkinan pengulangan partai final, menjelaskan bahwa regulasi CAF tidak mengatur opsi tersebut, dan bahwa hukuman yang ditetapkan dalam kasus yang disengketakan adalah menganggap tim yang melanggar kalah dengan skor 3-0.

Ia menambahkan bahwa penguatan keputusan CAF oleh "CAS" secara hukum akan berakibat pada pembatalan kemenangan Senegal dan penyerahan trofi kepada Maroko, selain pertukaran medali, seraya menegaskan bahwa kasus ini bersifat luar biasa.

Saat ini, banding Senegal tidak menangguhkan pelaksanaan keputusan CAF, yang berarti Maroko masih mempertahankan gelar Piala Afrika, hingga dikeluarkannya putusan akhir dari Pengadilan Arbitrase Olahraga pada akhir November ini.