Pernyataan kapten tim nasional Belanda, Virgil van Dijk, menimbulkan kontroversi yang jelas setelah ia tidak menyebut Maroko sebagai salah satu tim kuat di Piala Dunia 2026, dan hanya memuji Argentina serta Brasil saja, di saat "De Jong" sedang bersiap menghadapi kemungkinan pertandingan melawan "Singa Atlas" atau "Seleção" di babak 32 besar.

Bek Liverpool itu mengatakan dalam konferensi pers setelah kemenangan atas Swedia (5-1): “Cara Argentina memulai Piala Dunia ini menunjukkan keinginan kuat mereka untuk mempertahankan gelar. Brasil juga tim yang sangat kuat, memiliki banyak potensi,” tanpa menyebut sedikit pun timnas Maroko yang bersaing dengan Brasil untuk memuncaki grupnya.

Van Dijk menambahkan: “Tidak ada pertandingan yang mudah. Namun fokus utama saya tetap pada tim saya: kami harus fokus pada diri sendiri dan terus meningkatkan performa sebagai persiapan untuk masa depan,” dalam pernyataan yang dianggap sebagai pengabaian yang jelas terhadap timnas Maroko meskipun penampilannya yang menonjol di turnamen ini.

Di sisi lain, pelatih asal Belanda, Ronald Koeman, mengambil sikap yang lebih netral. Ia menolak memilih antara Brasil dan Maroko sebagai lawan potensial di babak 32 besar, dengan mengatakan dalam konferensi pers setelah kemenangan telak 5-1 atas Swedia: “Saya tidak lebih memilih salah satunya. Kedua tim sangat kuat, dan mereka bermain imbang di pertandingan pertama.”

Koeman menjelaskan: “Maroko bermain sangat baik di babak pertama, sedangkan Brasil di babak kedua. Saya tidak melihat ada yang lebih kuat dari yang lain,” sebuah pernyataan yang sangat kontras dengan sikap kapten timnya yang sama sekali tidak menyebut tim Maroko.

Belanda telah memastikan posisi teratas di grupnya setelah bermain imbang 2-2 dengan Jepang, lalu meraih kemenangan telak atas Swedia, sebelum bersiap menghadapi Tunisia yang secara praktis sudah tersingkir pada putaran terakhir fase grup, sambil menunggu penentuan lawan berikutnya di babak gugur.