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Jurgen Klopp telah mengonfirmasi skuadnya untuk laga Jerman mendatang di Nations League melawan Serbia dan Belanda, sekaligus menetapkan hierarki penjaga gawang. Mantan pelatih Liverpool itu memilih mengandalkan pengalaman dengan menunjuk Marc-Andre ter Stegen sebagai kiper utama yang tak terbantahkan.

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Pilihan utama di bawah mistar

Klopp telah merampungkan skuad Jerman untuk laga-laga Nations League yang akan datang, sekaligus memperjelas pilihannya di posisi penjaga gawang. Meski penyerang Barcelona Karim Adeyemi menjadi salah satu nama yang absen dari daftar tersebut, Ter Stegen mendapat tempat sebagai pilihan utama di bawah mistar.

Penjaga gawang veteran itu, yang saat ini bermain untuk Ajax dengan status pinjaman dari Barca, akan menjadi pilihan utama di depan sesama kiper Jonas Urbig dan Alexander Nubel. Kedua pelapisnya tampil impresif di kompetisi domestik, tetapi Klopp pada akhirnya memilih pengalaman di lini belakang.

Klopp jelaskan urutan pilihan penjaga gawangnya

Dalam konferensi pers baru-baru ini, Klopp menjelaskan alasan di balik keputusannya menunjuk kiper Ajax tersebut sebagai pilihan utama. Ia mengakui ketatnya persaingan di dalam skuad, tetapi menekankan perlunya sosok yang bisa memberikan stabilitas dan rasa percaya diri di lini pertahanan.

“Marc menjalani musim yang fantastis di Amsterdam, dan untungnya, dua kiper lainnya juga menjalani musim yang sangat bagus,” kata Klopp kepada wartawan, seperti dikutip SPORT. “Kami akan menghadapi pertandingan-pertandingan ini dengan Marc sebagai kiper nomor satu. Ini bukan soal siapa yang kebetulan melakukan penyelamatan lebih baik pada suatu saat, karena penjaga gawang harus memberikan banyak stabilitas dan rasa percaya diri.”

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Mengatur permainan dari belakang

Ter Stegen saat ini tengah menikmati kebangkitan karier di Eredivisie setelah cedera parah membuatnya absen dari Piala Dunia 2026. Klopp menyoroti bahwa pemahaman taktik secara keseluruhan dan kemampuan distribusi bola mantan kapten Barcelona itu pada akhirnya membedakannya dari para kiper lain.

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“Syarat utama bagi seorang penjaga gawang adalah memastikan bola tidak masuk ke gawang. Itulah yang paling penting,” tambah Klopp. “Namun, selain itu, ada beberapa aspek lain yang penting: Bagaimana ia bisa mengatur permainan kami, termasuk saat kami menguasai bola? Bagaimana ia menghadapi situasi-situasi tersebut? Dan ketika kami bertahan dengan garis pertahanan tinggi, seberapa cepat ia bisa membaca situasi itu agar dapat menghalau ancaman lebih jauh dari gawang sebagai penjaga gawang?”

Pelatih tersebut menekankan pentingnya tugas kiper yang aktif menghalau ancaman dalam skema taktiknya. Ia menambahkan: “Mungkin ini cara yang aneh untuk mengatakannya, tetapi intinya adalah mengetahui kapan harus keluar dan mengatasi bahaya, bukan mencoba menggiring bola, melainkan sekadar menyapu bola. Semua itu bagian dari tugasnya. Marc memiliki pengalaman paling banyak dalam hal ini, dan ya, kami akan menghadapi pertandingan-pertandingan ini dengan dia sebagai kiper nomor satu.”

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Mengukuhkan posisi sebagai starter

Jerman kini akan mengalihkan perhatian ke laga-laga penting Nations League melawan Serbia dan Belanda. Bagi Ter Stegen, jeda internasional ini menjadi kesempatan emas untuk mengamankan posisi sebagai starter secara permanen di bawah kepemimpinan baru.

Setelah kembali mendapatkan menit bermain secara konsisten di klub, penjaga gawang itu bertekad membalas kepercayaan pelatihnya dan meninggalkan masalah cedera yang pernah dialaminya.