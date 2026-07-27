Penerus ideal Read telah ditunjuk: "Jelas opsi terbaik untuk Feyenoord"

Anco Jansen mengetahui sosok ideal untuk menggantikan Givairo Read, jika bek kanan itu hengkang dari Feyenoord pada musim panas ini. Sang analis menunjuk Bart van Rooij (FC Twente) sebagai opsi yang cocok untuk direktur teknik Dévy Rigaux.

"Saya tidak tahu bagaimana pandangan direktur teknik baru asal Belgia itu. Tetapi dia memang opsi Belanda terbaik untuk Feyenoord," ujar Jansen kepada klub Rotterdam itu dalam De Oosttribune di RTV Oost.

Namun, Jansen juga melihat adanya kendala bagi direktur Feyenoord, Rigaux, dalam kasus Van Rooij. "Tetapi dia juga opsi termahal. Saya rasa itu masuk akal, tetapi saya tidak tahu berapa dana yang dimiliki Feyenoord untuk itu."

Van Rooij, yang sejak 2024 bermain untuk FC Twente, pada musim lalu mendapat minat serius dari Wolverhampton Wanderers. Namun, tawaran sebesar 10 juta euro untuk bek kanan tersebut ditolak oleh De Tukkers.

Van Rooij masih terikat kontrak di De Grolsch Veste hingga pertengahan 2028. Bek sayap berusia 25 tahun itu ditaksir memiliki nilai transfer 10 juta euro oleh Transfermarkt.

Nottingham Forest mengejar Read, tetapi terus mendapat penolakan di De Kuip. Feyenoord meminta setidaknya 30 juta euro untuk sang bek, angka yang sejauh ini belum ingin dibayar oleh klub Inggris tersebut.

Feyenoord juga melihat Davis Opoku sebagai pengganti ideal untuk Givairo Read, sebagaimana dilaporkan jurnalis tepercaya Sascha Tavolieri. Bek kanan OH Leuven itu dinilai sangat baik di Rotterdam.