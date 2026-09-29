Dalam kontrak kerja pemain Spanyol berusia 38 tahun itu, yang berlaku hingga 2028, terdapat klausul yang bisa membuka pintu bagi tepat tiga klub top tersebut - yang semuanya merupakan mantan klub Fabregas sebagai pemain. Menurut laporan itu, nilai klausul pelepasannya hanya ditetapkan secara "simbolis".

Di klub Katalan itu, Fabregas dikabarkan sudah masuk daftar pendek jika era Hansi Flick berakhir. Pelatih kepala asal Jerman itu saat memperpanjang kontraknya hingga 2028 mengisyaratkan bahwa pekerjaan ini bisa menjadi persinggahan terakhirnya di sepak bola profesional. Dengan demikian, bagi Barcelona, Fabregas menjadi opsi masa depan yang masuk akal.

Pada masa lalu, Fabregas juga sempat memancing minat klub-klub elite Eropa. Pada musim panas 2025, selain RB Leipzig, finalis Liga Champions Inter Milan juga mengetuk pintu klub promosi saat itu dari Como.

Namun, presiden Como, Mirwan Suwarso, saat itu secara terbuka menutup rapat niat transfer tersebut: "Kami didekati oleh beberapa klub, tetapi posisi kami tetap sama: Kami ingin terus berkembang dan bekerja sama. Dan akan tetap seperti itu. Inilah kisahnya," kata Suwarso, menurut harian La Repubblica.

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Cesc Fabregas menulis kisah sukses bersama Como 1907

Fabregas sendiri, yang di klub dari Danau Como itu bukan hanya berdiri di pinggir lapangan, tetapi juga memiliki saham, saat itu menegaskan: "Saya memulai bersama klub ini karena saya memikirkan proyek jangka panjang. Saya tidak ingin mengakhiri karier saya di sebuah klub yang memiliki proyek selama satu atau dua tahun, lalu setelah itu semuanya selesai. Saya benar-benar percaya pada proyek jangka panjang Como, saya datang ke sini sebagai pemain dan saya sangat, sangat bahagia karena di sini saya bisa bekerja seperti yang saya inginkan."

Sejauh ini, kesuksesan memberi pembenaran lebih dari cukup kepada Fabregas. Setelah finis di posisi kesepuluh pada tahun pertama setelah promosi, mereka pada musim lalu secara dramatis menempati peringkat keempat yang sensasional pada saat-saat terakhir, yang membuat mereka berhak tampil di Liga Champions.

Tidak mengherankan, pada musim panas lalu Fabregas kembali memiliki banyak peminat. Manchester City, Real Madrid, dan Bayer Leverkusen, misalnya, sempat dikaitkan dengannya.