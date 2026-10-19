Pengadilan Arbitrase Olahraga mengeluarkan pernyataan penting yang di dalamnya menetapkan waktu penyelesaian polemik final Piala Afrika 2025 antara Maroko dan Senegal.

Timnas Senegal meraih gelar Afrika dengan mengalahkan Maroko, setelah menang 1-0 dalam pertandingan final yang berlanjut hingga babak tambahan.

Namun, Konfederasi Sepak Bola Afrika kemudian mengeluarkan keputusan untuk mencabut gelar benua tersebut dari Senegal dan memberikannya kepada Maroko, setelah peristiwa penarikan diri para pemain Senegal selama pertandingan, sebagai bentuk protes atas keputusan pemberian penalti untuk Maroko sebelum berakhirnya babak kedua.

Sidang dengar pendapat digelar di markas pengadilan CAS di Lausanne, pada Kamis 8 Oktober ini, secara tertutup.

Dalam sebuah pernyataan melalui situs resminya, pengadilan tersebut mengatakan bahwa putusan diperkirakan akan dikeluarkan pada akhir bulan November mendatang.

Pernyataan itu melanjutkan, "Majelis arbitrase telah memulai pertimbangannya dan saat ini masih berlangsung. Para arbiter Pengadilan Arbitrase Olahraga telah memutuskan untuk mengeluarkan keputusan lengkap yang mencakup alasan serta dasar-dasar hukumnya."

Pernyataan itu menegaskan, "Proses ini akan membutuhkan waktu beberapa minggu, dan putusan pengadilan diperkirakan akan dikeluarkan pada akhir bulan depan."