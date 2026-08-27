Stadion "Camp Nou" milik klub Barcelona menjadi kandidat terkuat untuk menjadi tuan rumah final Liga Champions Eropa tahun 2029, di tengah persaingan sengit dengan Stadion Wembley di Inggris.

Surat kabar Catalan "Mundo Deportivo" menyebutkan pada Kamis hari ini bahwa Uni Sepak Bola Eropa (UEFA) menganggap Stadion Camp Nou sebagai pilihan yang lebih diutamakan dibanding Stadion Wembley untuk dipilih dalam rapat komite eksekutif yang dijadwalkan digelar pada 15 September mendatang di kota Thessaloniki, Yunani.

Surat kabar itu menambahkan bahwa belum rampungnya pembangunan stadion akibat pekerjaan konstruksi bukanlah sebuah kendala, namun gambaran final Eropa dengan kehadiran 104.600 penonton merupakan gambaran yang tak tertandingi bagi Uni Sepak Bola Eropa.

Stadion Camp Nou telah menjadi tuan rumah final Liga Champions Eropa sebanyak dua kali, pertama saat Milan mengalahkan Steaua Bucharest (4-0) pada 1989, dan kedua saat Manchester United menang atas Bayern Munich (2-1) pada tahun 1999.

Surat kabar tersebut menunjukkan bahwa tawaran Barcelona, yang didukung oleh Dewan Kota Barcelona, Pemerintah Catalonia, Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol, dan Pemerintah Spanyol, dianggap paling berpeluang memenangkan hak menjadi tuan rumah final Eropa dengan mengalahkan Stadion Wembley.

Belum rampungnya pembangunan stadion tidak menjadi kendala bagi UEFA, yang memahami proyek tersebut hingga detail-detail terkecilnya, termasuk pemasangan atap pada musim panas mendatang.

Federasi tersebut telah mengintensifkan kunjungannya ke lokasi pembangunan untuk memberikan lampu hijau bagi kembalinya stadion ke Liga Champions Eropa pada Desember 2025.

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