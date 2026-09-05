Penentu kemenangan untuk Manchester City: Erling Haaland mencapai tonggak gila

Pada saat yang sama, gol Haaland menjadi satu-satunya gol dalam laga kandang Manchester City melawan tim promosi Premier League, Coventry City. Dengan demikian, The Cityzens meraih kemenangan ketiga dalam laga liga ketiga musim ini dan untuk sementara memuncaki klasemen.

Haaland mencetak gol pada menit ke-26 setelah assist Antoine Semenyo. Itu adalah gol ketiganya musim ini.

Di kubu City, dua rekrutan mahal menjalani debut mereka: Iliman Ndiaye (70 juta euro dari FC Everton) dan wakil juara dunia Enzo Fernandez, yang didatangkan dari FC Chelsea dengan nilai 145 juta euro pada penghujung periode transfer.

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Coventry masih mandul: Lampard sesalkan kekalahan

Fernandez langsung menyatu tanpa masalah di lini tengah milik penerus Guardiola, Enzo Maresca, dan terlibat dalam gol kemenangan itu sebelum Semenyo menemukan kepala Haaland lewat umpan silang ke tiang jauh.

Namun, meski unggul jauh dalam penguasaan lapangan dan memiliki lebih banyak tembakan, kemenangan City sama sekali tidak diraih dengan meyakinkan. Coventry menyia-nyiakan beberapa peluang bagus dan sebenarnya pantas mendapatkan gol pertama mereka musim ini.

"Saya tidak berpikir kami pantas kalah dalam pertandingan ini. Mereka menguasai bola lebih banyak, yang memang sudah kami perkirakan, tetapi kami sangat terorganisasi dengan baik," kata pelatih tim tamu Frank Lampard. "Mereka tidak memiliki banyak peluang besar, dan kami sendiri punya tiga peluang besar. Saya kasihan kepada para pemain karena kami tidak bisa membawa pulang satu poin."