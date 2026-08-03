Otoritas sepakbola Eropa (UEFA) bergabung dengan konfederasi benua lainnya, dan mengancam akan menyelenggarakan versi Piala Dunia mereka sendiri, jika Gianni Infantino, presiden Federasi Sepakbola Internasional, menolak mundur.

Infantino, yang berusia 56 tahun, bersikeras mempertahankan jabatannya dengan sekuat tenaga, setelah menimbulkan guncangan besar di lingkungan sepakbola.

Infantino mengungkap rencana mengejutkan untuk menjual saham Piala Dunia kepada investor dari sektor swasta, sebelum akhirnya terpaksa membatalkannya dalam situasi yang memalukan.

Aleksander Ceferin, presiden UEFA, bersama para pejabat Konfederasi Sepakbola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF) serta Konfederasi Sepakbola Asia (AFC), mendorong pengunduran diri Infantino.

Surat kabar Inggris "The Times" melaporkan, terbentuknya sebuah aliansi yang bertujuan menggulingkan Infantino dan "melumpuhkan Federasi Sepakbola Internasional".

Aliansi tersebut sedang mempertimbangkan untuk menyelenggarakan kompetisi internasional mereka sendiri, jika Infantino tetap bersikeras mempertahankan kekuasaannya dan berupaya untuk terpilih kembali pada Maret mendatang.

UEFA sebenarnya sudah memiliki rancangan untuk menggelar liga negara-negara dunia yang menyaingi Piala Dunia, setelah untuk pertama kalinya ditugaskan menyusun gagasan tersebut pada tahun 2017.

Para penentang Infantino yang geram juga menyusun rencana untuk memboikot pertemuan dewan Federasi Sepakbola Internasional beserta komite-komitenya, serta menolak untuk mengesahkan berbagai keputusan.

Infantino hanya mampu memperoleh 15 pernyataan dukungan dari total 211 asosiasi anggota, sejak proyeknya yang tersendat itu terungkap.

Asosiasi Sepakbola Inggris bergabung dengan rekan-rekannya di Wales dalam menarik dukungannya terhadap Infantino, menjelang pemilihan presiden Federasi Sepakbola Internasional yang dijadwalkan tahun depan.

UEFA menyatakan bahwa Inggris dan seluruh asosiasi anggota lainnya akan memboikot Piala Dunia jika usulan Infantino mendapatkan lampu hijau.

UEFA juga sedang mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum terhadap para pejabat FIFA terkait dampak dari krisis ini.