Pemain sayap Mesir, Haitham Hassan, menjadi incaran beberapa klub selama bursa transfer musim panas, setelah penampilannya yang menonjol bersama tim nasional Mesir di Piala Dunia 2026, terutama karena hal itu bertepatan dengan penurunan nilai denda dalam kontraknya bersama klub Spanyol, Real Oviedo.

Surat kabar Inggris "Daily Record" melaporkan pada hari Rabu ini bahwa pemain Mesir tersebut menjadi incaran klub Skotlandia, Celtic, serta beberapa klub dari Arab Saudi.

Menurut sumber yang sama, nilai klausul pelepasan dalam kontrak Hassan turun dari 16 juta poundsterling menjadi 10 juta, setelah Real Oviedo terdegradasi ke divisi dua Spanyol. Namun, klub tersebut tidak keberatan melepas sang pemain dengan harga yang jauh lebih rendah, diperkirakan sekitar 4 juta poundsterling.

Laporan-laporan tersebut menunjukkan bahwa klub-klub yang tertarik, terutama Celtic, menyadari bahwa klub-klub Spanyol sering kali menetapkan klausul penalti yang tinggi dalam kontrak para pemainnya, sementara transaksi sebenarnya dilakukan dengan angka yang lebih rendah dari nilai tersebut.

Ketertarikan Celtic terhadap pemain ini merupakan bagian dari upayanya untuk memperkuat skuad menjelang dimulainya musim baru, setelah Hassan menarik perhatian selama Piala Dunia 2026, di mana ia menciptakan gol kedua timnas Mesir melawan Argentina pada pertandingan babak 16 besar, di mana “Al-Fara’ana” sempat unggul dua gol, sebelum timnas Argentina membalikkan keadaan di menit-menit akhir dan memastikan lolos di tengah kontroversi wasit.

Hassan akan melanjutkan kariernya bersama Real Oviedo di divisi dua musim ini, setelah tim tersebut terdegradasi dari Liga Spanyol, yang memicu berlakunya klausul pengurangan nilai denda dalam kontraknya.

Laporan juga menyebutkan bahwa Real Oviedo tidak akan mendapatkan nilai penuh dari setiap kesepakatan penjualan, karena perjanjian yang ditandatangani dengan klub lamanya, Villarreal, saat ia pindah dua tahun lalu, menetapkan bahwa Villarreal berhak atas 40% dari nilai setiap transfer di masa depan.

Haitham Hassan telah tampil dalam 37 pertandingan bersama Real Oviedo musim lalu, dan hanya mencatatkan 3 assist, namun ia berhasil menarik perhatian berkat penampilannya bersama tim nasional Mesir di Piala Dunia, sehingga menjadi salah satu nama teratas yang dikabarkan akan hengkang selama bursa transfer saat ini.