Warriors secara berurutan mengontrak Brandon Williams dan Georges Niang, masing-masing dengan kontrak satu tahun. Williams akan menerima 2,6 juta dolar di Warriors. Harga yang murah, jika mengingat ia menjalani musim terobosannya bersama Dallas Mavericks pada 2025/26.

Pemain 26 tahun itu mencatatkan rata-rata 13,0 poin, 3,9 assist, dan 2,9 rebound dalam 66 pertandingan dengan waktu bermain 22,2 menit per laga, serta memasukkan 47,2 persen tembakannya dari lapangan. Pada musim sebelumnya, dalam 33 pertandingan ia hanya membukukan 8,3 poin dan 2,3 assist.

Williams masuk ke liga pada 2021 sebagai undrafted free agent dan menemukan rumah baru di tim G-League milik New York Knicks. Di sana, ia merekomendasikan dirinya untuk tugas yang lebih besar di Portland Trail Blazers, tempat ia setidaknya memainkan 24 pertandingan pada musim 2021/22 dan tampil cukup meyakinkan (12,9 poin, 37,2 FG%, 3,1 rebound, 3,9 assist).

Penembak jitu yang diminati: Niang melewatkan seluruh musim NBA

Meski begitu, setelah dilepas pada Oktober 2022, butuh lebih dari setahun sebelum Mavs menyadarinya dan memberinya kontrak two-way. Setelah ia mencetak rekor tertinggi dalam kariernya sejauh ini dengan 31 poin melawan Memphis Grizzlies pada Maret 2025, ia mendapatkan kesepakatan pertamanya di NBA untuk jangka waktu yang lebih panjang. Setelah menjadi free agent, kini Warriors bergerak dan langsung merampungkan kesepakatan berikutnya dengan Niang.

Veteran berusia 33 tahun itu absen sepanjang musim lalu karena cedera kaki yang berkepanjangan, tetapi tetap ditukar dalam rangka perpindahan spektakuler Jaren Jackson Jr. dari Utah Jazz ke Memphis Grizzlies, lalu setelah itu dilepas di sana.

Kini Niang sudah pulih dan, berkat kemampuannya yang tak terbantahkan sebagai penembak jitu, dianggap sebagai free agent yang cukup diminati. Dalam rata-rata kariernya, Niang memasukkan hampir 40 persen tembakannya dari downtown - jadi cukup jelas apa yang diharapkan Warriors darinya.

Dan bagi Niang, Dubs juga bukan alamat yang sepenuhnya asing: pada 2017 ia sempat berada di training camp Warriors dan setelah itu sempat menjadi bagian dari tim G-League Santa Cruz Warriors.

Berkat dua rekrutan ini, untuk sementara Warriors kini telah mengisi slot roster terakhir mereka, sehingga perencanaan skuad mereka tampaknya sudah rampung.

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