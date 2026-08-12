Presiden Federasi Sepak Bola Malawi, Fleetwood Haiya, mengumumkan dukungan penuhnya terhadap keberlanjutan Gianni Infantino di puncak kepemimpinan Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA", seraya menegaskan bahwa lolosnya tim nasional putri negaranya secara bersejarah ke Piala Dunia 2027 merupakan buah langsung dari investasi FIFA di Afrika.

Dalam wawancara eksklusif dengan kantor berita "Reuters" pada hari Rabu, Haiya mengatakan bahwa timnas Malawi yang menciptakan kejutan pada Piala Afrika Putri yang saat ini berlangsung di Maroko dengan mencapai babak semifinal dan mengamankan tiket ke Piala Dunia, tidak akan mampu meraih pencapaian ini tanpa visi Infantino.

Ia menambahkan: "Jika kita melihat apa yang telah dicapai Infantino dalam mengembangkan sepak bola bagi federasi-federasi yang kurang beruntung dan bagi Afrika secara umum, saya akan sangat heran jika ada federasi Afrika yang tidak mendukungnya".

Haiya menjelaskan bahwa loyalitasnya kepada Infantino, yang tengah menghadapi tekanan yang kian meningkat, berakar pada fokus Infantino terhadap prinsip kesetaraan kesempatan serta dukungannya terhadap sepak bola akar rumput dan sepak bola putri, dengan mengatakan: "Ia percaya kepada kami ketika kami berbicara dengannya tentang proyek-proyek kami, dan sebagai hasilnya Malawi lolos untuk pertama kalinya ke Piala Dunia. Apa lagi yang bisa diinginkan seseorang selain seorang presiden yang mau mendengarkannya dan percaya pada visinya?".

Terkait usulan kontroversial yang baru-baru ini ditarik Infantino, yakni menjual sebagian dari hak komersial Piala Dunia senilai 4,2 miliar dolar, Haiya menilai penarikan usulan tersebut merupakan keputusan yang tepat karena kekhawatiran terkait tata kelola, namun ia menekankan perlunya menggantinya dengan mekanisme lain yang menjamin dukungan finansial bagi federasi-federasi miskin.

Ia menunjukkan bahwa hibah yang diusulkan sebesar 40 juta dolar akan menjadi "pengubah aturan permainan" di negaranya, seraya menjelaskan: "Malawi termasuk salah satu negara termiskin di dunia, dan kami mengalami masalah serius dalam infrastruktur. Seandainya kalian melihat lapangan tempat para gadis kami yang lolos ke Piala Dunia berlatih, kalian pasti akan terkejut. Kami memiliki bakat, tetapi kami kekurangan sumber daya".

Haiya menutup pembicaraannya dengan menegaskan bahwa loyalitasnya kepada Infantino "kokoh dan tak tergoyahkan", seraya menyambut baik setiap persaingan demokratis dalam pemilihan FIFA pada Maret mendatang, namun ia mengatakan: "Siapa pun yang ingin menantang Infantino harus mengumumkan niatnya dan menjelaskan apa yang akan ia berikan untuk Malawi. Sampai saat ini saya puas dengan caranya mengelola FIFA. Keburukan yang kau kenal lebih baik daripada keburukan yang tidak kau ketahui. Jika kalian bertanya kepada saya sekarang, saya akan mengatakan bahwa saya mendukung Infantino dan akan mencalonkannya".