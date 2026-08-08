Kabar meninggalnya Jorge Messi, ayah dari sang legenda Lionel Messi bintang Inter Miami dan timnas Argentina, memicu perdebatan luas di jejaring media sosial.

Sejumlah media Argentina, terutama surat kabar "infobae" dan jaringan "Rosario3", memberitakan kabar meninggalnya ayah Lionel Messi pada usia 68 tahun.

Selain itu, radio Catalonia juga meneruskan kabar mengejutkan tersebut dari media Argentina, tanpa adanya pengumuman resmi hingga saat ini atau konfirmasi dari surat kabar besar dunia.

Media Argentina menyebutkan bahwa Jorge Messi meninggal di salah satu rumah sakit di kota Rosario, setelah berjuang melawan penyakit serius yang berlangsung selama beberapa bulan.

Media Argentina sebelumnya telah mengungkap penyakit yang diderita Jorge Messi selama gelaran Piala Dunia.

Perlu diingat bahwa Jorge Messi sejak usia dini telah membimbing langkah putranya di dunia sepak bola, dan ia juga yang bertanggung jawab menyelesaikan kepindahan sang pemain muda saat itu ke klub Barcelona pada tahun 2000, ketika Lionel baru berusia 13 tahun.

Setelah beralih menjadi agen pemain, Jorge Messi mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk mengawal perjalanan karier putranya, sejak ia menemukan potensi besar yang dimiliki sang anak.