Selama kampanye pemilihan, Ferran Olivi, bendahara Barcelona hingga pengunduran dirinya pada 9 Februari bersama Joan Laporta dan delapan anggota dewan direksi lainnya, menyatakan bahwa klub mengalami defisit antara 12 hingga 15 juta euro untuk memenuhi aturan pertukaran pemain dengan rasio 1:1 yang ditetapkan oleh Liga Spanyol selama jendela transfer musim panas.

Kini, setelah pemilihan umum berakhir, ada rasa lega di kalangan manajemen Barcelona terkait pencapaian target ini setelah lima tahun kesulitan keuangan yang menghambat klub, sesuai dengan peraturan fair play finansial Liga Spanyol.

Surat kabar "Mundo Deportivo" melaporkan, bahwa Barcelona telah menyerahkan laporan keuangan sementara yang diminta oleh Liga Spanyol (La Liga) pada pertengahan musim, yang menunjukkan pendapatan yang diproyeksikan melebihi 1,075 miliar euro, jumlah yang disetujui dalam rapat umum pada Oktober lalu, hingga 30 Juni.

Mencapai perempat final Liga Champions (dengan jaminan 100,34 juta euro dari UEFA), turut berkontribusi pada pencapaian ini, selain mendapatkan pendapatan tambahan dari sponsor serta hasil penjualan tiket dan produk promosi.

Saat ini, Liga Spanyol menafsirkan semua informasi terkait kondisi keuangan Barcelona secara positif, tanpa adanya penolakan atau tekanan dari klub-klub lain.

Untuk mencapai aturan 1:1 secara definitif, perlu diperhatikan pengurangan batas gaji, dan bahkan jika Robert Lewandowski memperbarui kontraknya, gajinya tidak akan memengaruhi total gaji dan konsumsi.

Hal ini disebabkan kontribusinya dalam mendukung klub saat bergabung di puncak pandemi Covid-19 dan menandatangani kontrak dengan gaji yang meningkat.

Sedangkan pengurangan gaji Andreas Christensen mencapai sekitar 25 juta euro, sehingga Barcelona, dengan menghitung gaji dan bagian amortisasi dari nilai kontrak berdasarkan durasi kontrak, dapat memanfaatkan pengurangan yang dihasilkan dari insentif "fair play" selama klub mematuhi aturan 1:1, Selain itu, kemungkinan penjualan pemain tersebut akan berkontribusi dalam mencapai tujuan ini.

Aturan 1:1 menetapkan bahwa Barcelona tidak boleh menghabiskan lebih dari pendapatan dan anggarannya untuk gaji para pemain.

Dengan kabar baik dari La Liga, Barcelona secara resmi mulai keluar dari krisis keuangan yang selama ini menghambat banyak transfer mereka, dan klub ini akan mampu memasuki bursa transfer mendatang dengan posisi yang lebih kuat dibandingkan musim-musim sebelumnya.

