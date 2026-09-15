Keduanya hanya terpaut 21 hari dalam akta kelahiran, namun jalan mereka di dalam Barcelona bergerak ke arah yang berbeda, dengan satu kenyataan pahit yang menyatukan mereka: sulitnya menembus jalan menuju sebuah tim yang bertabur bintang.

Inilah kisah pemain Mesir Hamza Abdelkarim dan pemain Belgia Jesse Bisiwu, dua talenta yang berlatih setiap hari bersama tim utama, tetapi keduanya masih terus mengetuk pintu Hansi Flick dengan keras.

Dua Jalan Berbeda, Satu Nasib

Barcelona memilih dua strategi berbeda untuk mengelola kedua permata mereka. Hamza Abdelkarim, yang lahir pada 1 Januari 2008, dan Jesse Bisiwu yang lahir pada 22 Januari di tahun yang sama, hadir setiap hari di bawah kepemimpinan Flick.

Namun berdasarkan keputusan klub, Hamza tidak tampil bersama tim cadangan pada hari-hari pertandingan dan tetap berada dalam daftar tim utama, sementara Bisiwu diminta untuk menimba pengalaman dan bermain bersama Barcelona Atlètic.

Mengelola talenta-talenta ini menuntut kesabaran luar biasa dari para pemain dan keluarga mereka, dan Flick telah membuktikan bahwa ia lebih mengutamakan kelayakan daripada usia, tetapi angka-angka hingga saat ini terasa keras.

Pemain Mesir Hamza Abdelkarim hanya bermain 4 menit resmi saja musim ini dari total 6 pertandingan (5 di Liga dan satu di Liga Champions), yaitu melawan Rayo Vallecano.

Adapun pemain Belgia Bisiwu, ia semestinya menjalani pertandingan pertamanya bersama Barcelona Atlètic pada hari Minggu lalu di Logroño, namun di atas lapangan rumput sintetis yang buruk sehingga memicu perdebatan luas di dalam klub mengenai kelayakannya untuk bermain.

Tembok Bernama Raphinha dan Jesus

Sambil menunggu rotasi yang telah dijanjikan Flick, menurut surat kabar Spanyol "Sport", situasi Hamza secara teori terlihat lebih baik karena ia selalu berada bersama tim utama, tetapi ia terbentur tembok serangan yang besar. Di depannya pada posisi penyerang murni ada Raphinha, yang telah berubah menjadi "penyerang penentu" yang tak tergantikan, dan Gabriel Jesus yang memiliki catatan gemilang.

Logisnya, jika Flick melakukan rotasi pada hari Rabu melawan Racing Santander, maka Jesus yang akan mendapatkan kesempatan lebih dulu, ia yang hingga kini hanya bermain 16 menit saja: 9 menit di Mestalla dan 6 menit di Liga Champions melawan Feyenoord yang selama itu ia mencetak satu gol.

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Adapun jalan Bisiwu tampak lebih rumit; Flick ingin ia meniti karier bersama tim cadangan terlebih dahulu, dan jika dipromosikan, ia akan menemukan Gordon dan Adjemi di sayap kiri, posisi yang disukai pemain Belgia itu untuk bermain dengan kaki lemahnya.

Dua jalan yang berbeda, tetapi keduanya menegaskan kepercayaan mutlak klub terhadap mereka; Barcelona memperpanjang kontrak Hamza Abdelkarim hingga 30 Juni 2030 dengan klausul penalti yang sangat besar mencapai 150 juta euro, dan membayar 8,5 juta euro untuk mendatangkan Bisiwu. Kepercayaan itu ada, dan kini tibalah giliran kesabaran untuk membuktikan diri.