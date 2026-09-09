Enrique Cerezo, presiden Atletico Madrid, berupaya mengakhiri polemik yang mencuat belakangan ini seputar masa depan penyerang asal Argentina, Julian Alvarez, dengan menegaskan bahwa berkas sang pemain telah ditutup di dalam klub, meskipun ia mengakui terpengaruh oleh peristiwa-peristiwa terakhir.

Alvarez secara terbuka meminta untuk pindah ke Barcelona pada bursa transfer musim panas lalu, namun Atletico Madrid menolak tawaran Barca dan bersikeras mempertahankan penyerang Argentina tersebut, yang terikat kontrak hingga tahun 2030.

Cerezo mengatakan, dalam pernyataan yang disorot surat kabar Spanyol "Sport", beberapa jam sebelum menghadapi Liverpool di Liga Champions Eropa: "Saya melihat Alvarez dalam kondisi baik, tetapi kenyataannya ia menderita setelah apa yang terjadi belakangan ini, dan ini merupakan hal yang mengkhawatirkan."

Ia menambahkan, "Saya rasa pemulihannya berjalan dengan baik, dan ketika pelatih melihat waktunya tepat, ia akan kembali bermain. Kasus Julian sudah ditutup."

Alvarez belum menjalani satu pun pertandingan sebagai pemain inti bersama Atletico Madrid sejak awal musim ini, dan hanya tampil sebagai pengganti melawan Villarreal maupun Athletic Bilbao di Liga Spanyol, sementara ia masih menunggu gol pertamanya.

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Pesan sebelum laga Anfield

Pernyataan Cerezo datang beberapa jam sebelum Atletico Madrid menjalani pertandingan pertamanya di edisi baru Liga Champions Eropa, saat bertandang ke markas Liverpool di stadion "Anfield".

Presiden Atletico itu mengatakan: "Kami sudah bermain melawan mereka berkali-kali, dan kami selalu memiliki perasaan yang baik di sini. Kami pernah menang, kalah, dan seri, tetapi kami selalu masuk dengan tujuan meraih kemenangan, dan saya berharap kami menang agar bisa memulai Liga Champions Eropa dengan baik."

Mimpi final di kandang sendiri

Atletico menjalani edisi Liga Champions kali ini dengan motivasi tambahan, mengingat stadion "Metropolitano" akan menjadi tuan rumah pertandingan final.

Cerezo mengomentari hal itu dengan berkata: "Kami senang dan bangga menggelar final di stadion kami, dan ini memaksa kami untuk berusaha memenangkan segalanya demi mencapai final tersebut."

Presiden Atletico juga berbicara tentang Marcos Llorente, salah satu pemain paling menonjol tim dalam kunjungan-kunjungan sebelumnya ke "Anfield", di mana ia mencetak 4 gol di markas Liverpool.

Ia berkata: "Saya berharap begitu. Saya melihatnya dalam kondisi yang sangat baik dan sedang melewati periode yang luar biasa, dan bukan tidak mungkin ia melakukannya, mengapa tidak?"

Menutup pernyataannya, Cerezo menyinggung realitas persaingan di sepak bola Spanyol dan jarak antara Real Madrid, Barcelona, serta klub-klub lainnya, dengan mengatakan: "Jarak dengan tim-tim besar selalu ada, tetapi yang kami inginkan adalah menang di mana pun kami bermain."