Pendarahan Martin mengejutkan Barcelona: wasit laga Levante memicu kontroversi

Pertandingan antara Barcelona dan Levante pada pekan kelima La Liga bukan sekadar laga biasa bagi tim Catalan yang menyuguhkan permainan menyerang yang atraktif, sebab pertandingan itu perlahan berubah menjadi ujian fisik yang berat, di mana tuan rumah memaksakan banyak sekali duel dan benturan, meski Barcelona unggul dua gol pada babak pertama.

Levante gagal mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan, namun mereka meningkatkan intensitas pertandingan secara jelas, sehingga laga menjadi lebih sulit bagi Barcelona untuk pertama kalinya musim ini, di tengah tekel-tekel keras yang membuat sejumlah pemain tim Catalan membutuhkan pertolongan medis setelah benturan yang berulang dengan para pemain tuan rumah.

Momen yang paling kontroversial adalah cedera yang dialami Gerard Martin dalam perebutan bola dengan Victor Garcia, penyerang Levante, ketika yang disebut terakhir berusaha melompat dan berduel memperebutkan bola, tetapi ia mengenai Martin dengan sikunya di bagian wajah.

Benturan itu sangat keras, meski tidak ada indikasi bahwa hal itu disengaja, sehingga Martin terjatuh di lapangan sambil mengalami pendarahan di wajahnya, yang membuat tim medis Barcelona harus turun tangan untuk menghentikan pendarahan dan menangani pemain tersebut.

Momen itu memunculkan tanda tanya seputar keputusan wasit Jon Ander Gonzalez, yang tengah memimpin pertandingan pertamanya di level ini, setelah ia memutuskan untuk tidak mengganjar pelanggaran kepada Victor Garcia, dan memerintahkan permainan berlanjut meski benturan begitu keras dan bek Barcelona mengalami cedera.

Persoalan tidak berhenti pada kejadian itu, sebab pertandingan kemudian menyaksikan momen lain yang bisa saja berujung penalti untuk Barcelona setelah sebuah pelanggaran terhadap Pedri, tetapi keputusan itu dibatalkan karena adanya offside pada awal serangan, sehingga situasi berakhir sebelum penalti diberikan.

Tampaknya karakter fisik pertandingan menjadi semakin jelas seiring berjalannya waktu, di tengah tekel dan benturan yang berulang, sementara wasit cenderung membiarkan permainan berlanjut dalam banyak situasi, yang membuat Barcelona menjalani sejumlah periode pertandingan di bawah tekanan fisik yang meningkat.

Setelah cedera Martin dan pendarahan di wajahnya, Barcelona terpaksa bermain dengan 10 pemain untuk beberapa saat, setelah pemain itu keluar dari lapangan untuk mendapatkan perawatan dan menghentikan pendarahan, sebelum kembali ke pertandingan setelah kondisinya membaik.

Menjelang akhir babak pertama, Hansi Flick memutuskan untuk tidak mengambil risiko memainkan Martin di babak kedua, terutama setelah ia mendapat kartu kuning dalam sebuah kejadian berikutnya, sehingga ia melakukan pergantian saat jeda untuk menghindari pemain itu mengalami kerugian lebih lanjut.

Penderitaan fisik Barcelona tidak berhenti dengan keluarnya Martin, sebab Xavi Espart juga menerima benturan keras di area perut, yang membuatnya terhenti beberapa saat sambil berusaha mengatur napasnya, sebelum meninggalkan lapangan sementara untuk mendapatkan pertolongan medis.

Dengan demikian, laga melawan Levante mengungkap sisi berbeda dari awal musim Barcelona yang perkasa; tim yang terbiasa memaksakan dominasi lewat penguasaan bola dan serangan mendapati dirinya berhadapan dengan lawan yang memilih meningkatkan intensitas duel dan tekanan fisik, sehingga menjaga dominasi menjadi lebih sulit, meski Barcelona unggul dalam skor.