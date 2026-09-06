Bek Manchester United, Harry Maguire, mengalami cedera mengerikan di wajah hanya beberapa detik setelah pertandingan timnya melawan Everton di Liga Inggris dimulai.

Bek berusia 33 tahun itu mempertahankan tempatnya di susunan pemain utama setelah memainkan peran kunci dalam kemenangan Manchester United 5-2 atas Ipswich, pekan lalu.

Maguire, yang menjadi pusat gol bunuh diri kontroversial Jacob Greaves dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan itu, menjadi penyebab awal yang menyakitkan dalam laga melawan Everton.

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Menurut surat kabar "The Sun", pertandingan belum berjalan satu menit ketika pemain Inggris itu terlibat benturan kepala yang mengerikan dengan penyerang Everton, Thierno Barry.

Petugas medis bergegas ke lapangan setelah Maguire terjatuh ke tanah akibat benturan yang mengkhawatirkan itu.

Darah mulai mengalir dari hidung jantung pertahanan itu segera setelah ia dibawa ke lapangan Hill Dickinson.

Para rekan setim juga terlihat berkumpul di sekitar Maguire karena takut pelatih Michael Carrick terpaksa melakukan pergantian pemain lebih awal.

Namun, tim medis Manchester United berhasil menyumbat hidung Maguire untuk menghentikan aliran darah yang terus keluar.

Meski kalah dalam duel udara dengan Barry, ia tetap mampu melanjutkan pertandingan.

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