Pendapat wasit... Apakah Belgia mendapat tendangan penalti palsu saat melawan Senegal?

Pertandingan antara Belgia dan Senegal, pada babak 32 besar Piala Dunia 2026, diwarnai oleh sebuah insiden yang memicu kontroversi besar dan menyebabkan Senegal tersingkir dari turnamen.

Timnas Belgia memastikan tempatnya di babak 16 besar Piala Dunia 2026, setelah meraih kemenangan dramatis atas Senegal (3-2), pada Rabu malam di Stadion Seattle, Amerika Serikat, dalam babak 32 besar turnamen tersebut.

Pertandingan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, yang diakhiri dengan kemenangan dramatis bagi “Setan Merah”, berkat tendangan penalti yang diperoleh Yuri Tielemans dan dieksekusi sendiri pada menit ke-120+5.

Tendangan penalti tersebut memicu kontroversi besar, dan para pemain Senegal menentangnya dengan keras, namun wasit tetap pada keputusannya setelah memeriksa tayangan ulang video (VAR) dan meninjau permainan dari berbagai sudut.

Sementara itu, jaringan “Archivo Var”, yang berspesialisasi dalam kasus-kasus wasit, menyampaikan pendapatnya mengenai keputusan tersebut, menegaskan bahwa Belgia tidak layak mendapatkan tendangan penalti.

Jaringan tersebut mengatakan melalui akunnya di “X”: “Intervensi yang salah dari teknologi video dalam pertandingan Belgia melawan Senegal.”

Jaringan tersebut melanjutkan: “Tielemans mengulurkan kakinya lebih dulu di depan pergerakan Kamara, yang menyebabkan terjadinya kontak… Adegan ini tidak memerlukan intervensi teknologi video, karena pemain Belgia itulah yang dengan sengaja memicu kontak tersebut, sehingga situasi ini tidak dikategorikan sebagai pelanggaran yang jelas dan tegas.”







