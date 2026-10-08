Pendapat paling ngawur tentang sepakbola yang pernah ada?! Dari syal setengah-setengah hingga pesepakbola tampan, saksikan empat penggemar berdebat dalam The Rondo

Empat penggemar Premier League membawa opini panas mereka ke meja dalam upaya meyakinkan para rival bahwa mereka paham sepakbola. Saksikan Rory Jennings, Kofi B, Daniyal Khan, dan Rory Talks Football saling adu argumen di The Rondo, lalu putuskan siapa yang Anda dukung!