Pendapat mengejutkan dari Gerrard soal sanksi Manchester City: sikap yang tak diduga siapa pun

Steven Gerrard, mantan kapten Liverpool, menuntut agar sanksi tegas dijatuhkan kepada Manchester City dalam kasus pelanggaran finansial yang dituduhkan kepada klub tersebut di Liga Primer Inggris. Ia mengusulkan larangan bermain selama beberapa tahun, larangan melakukan perekrutan, serta pengurangan poin dalam periode tertentu, alih-alih hanya sekadar mendegradasi klub itu ke divisi satu atau mencabut gelar-gelar yang pernah diraihnya.

Dalam pernyataannya kepada program "Overlap Daily", Gerrard menegaskan perlunya langkah-langkah yang bersifat menjerakan demi melindungi integritas kompetisi dan reputasi Liga Primer Inggris, di tengah polemik yang terus berlanjut mengenai kemungkinan sanksi terhadap City, yang membantah semua tuduhan yang diarahkan kepadanya.

Kasus ini memiliki dimensi khusus bagi Gerrard, yang bermain untuk Liverpool antara 1998 dan 2015, dan kehilangan perebutan gelar Liga Primer Inggris pada musim 2013-2014, ketika Manchester City keluar sebagai juara, sementara kegagalan timnya dikaitkan dengan insiden terpelesetnya yang terkenal saat menghadapi Chelsea di meter-meter terakhir musim tersebut.

Meski demikian, mantan kapten Liverpool itu menegaskan bahwa ia tidak ingin merebut kembali gelar liga atau menerima medali secara retroaktif. Ia menjelaskan bahwa dirinya telah menerima kenyataan bahwa ia tidak pernah memenangi gelar tersebut sepanjang kariernya, dan bahwa ia telah benar-benar melupakan apa yang terjadi di akhir musim itu.

Gerrard mengatakan bahwa degradasi Manchester City saja tidak akan menjadi sanksi yang cukup. Ia menilai tim itu bisa kembali bersaing dengan cepat, dan keberadaannya di divisi satu akan memengaruhi keadilan persaingan dengan klub-klub yang berjuang untuk promosi.

Ia menambahkan bahwa sanksi seharusnya sepadan dengan besarnya pelanggaran yang dituduhkan kepada klub tersebut dan periode waktu ketika pelanggaran itu diduga dilakukan.

Gerrard menjelaskan bahwa sanksi yang diusulkan harus mencakup larangan transfer dan pengurangan poin selama rentang waktu tertentu. Ia menegaskan bahwa penanganan kasus ini secara tegas sangat penting untuk mencegah terulangnya pelanggaran semacam itu, serta mengirimkan pesan yang jelas kepada klub-klub lain bahwa aturan finansial berlaku untuk semua.

Mantan bintang Liverpool itu menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kepentingan sepak bola menuntut agar kasus ini diselesaikan secepat mungkin, serta penerapan sanksi menjerakan yang menjaga kredibilitas Liga Primer Inggris. Ia menyinggung bahwa seandainya Liverpool menjadi pihak dalam kasus ini, mungkin ia akan mengambil sikap berbeda karena keterikatannya dengan klub tersebut, tetapi ia menilai bahwa melindungi reputasi kompetisi harus menjadi prioritas.