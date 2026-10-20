Mantan penjaga gawang Paris Saint-Germain itu mengalami momen-momen mencekam setelah rumahnya menjadi sasaran perampokan bersenjata yang digambarkan sebagai "sangat brutal".

Program "Vamos a ver" menyebutkan bahwa lima pria bertopeng menyerang rumah yang dihuni pasangan Sergio Rico, mantan kiper Paris, dan Alba Silva,

bersama kedua anak mereka di sebuah kawasan hunian mewah di pinggiran Sevilla sekitar pukul 22.00 pada Senin malam kemarin.

Perampokan bersenjata itu terjadi ketika sang pesepak bola, istrinya, serta kedua anak kecil mereka, Carla dan Sergio, yang berusia dua tahun dan empat bulan, dan ibu mertuanya sedang menyantap makan malam.

Karena pasangan itu tinggal di sebuah kompleks hunian yang dikelilingi pagar dan dilengkapi penjagaan khusus, mereka tidak mengaktifkan sistem alarm sebab waktu masih dini dan mereka masih menyantap makan malam.

Oleh karena itu, kemungkinan besar kelima penyerang yang menutupi wajah mereka dan mengenakan sarung tangan, dan yang mungkin tergabung dalam sebuah geng kriminal terorganisir, masuk ke rumah mereka melalui pintu depan.

Di sisi lain, situs "Foot Mercato" menyatakan, mengutip media Spanyol, bahwa para perampok yang bertindak sangat brutal itu tidak hanya merusak segala sesuatu yang mereka lewati, tetapi juga, selain mencuri berbagai barang berharga seperti perhiasan, jam tangan, dan uang, memukuli serta membungkam mulut korban, mengubah malam yang tenang menjadi mimpi buruk terburuk dalam hidup mereka.

Perlu dicatat bahwa Rico tanpa klub sejak meninggalkan Al-Gharafa Qatar musim panas lalu.