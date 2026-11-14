Pencurian di vila Lassana Coulibaly: jam tangan mewah senilai 60 ribu euro dicuri

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Vila milik gelandang Lecce, Lassana Coulibaly, dibobol. Pencuri membawa kabur empat jam tangan mewah dengan nilai total diperkirakan sekitar 60 ribu euro. Pencurian itu terjadi pada malam 10 November saat para pemilik vila tidak berada di tempat.

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Para pelaku kejahatan mengincar rumah Coulibaly yang terletak di sepanjang jalan Lecce-Arnesano. Seperti dilaporkan Sportmediaset, setelah mendobrak pintu masuk, para pencuri memasuki rumah tersebut dan menggeledah berbagai ruangan hingga semuanya berantakan. Setelah sampai di kamar tidur, mereka menemukan sebuah lemari dan mengambil empat jam tangan berharga dari dalamnya. Menurut perkiraan awal, nilai barang curian itu mencapai sekitar 60 ribu euro.

Hingga saat ini, belum jelas apakah para pencuri juga membawa kabur barang-barang lain. Pemeriksaan lebih lanjut tengah dilakukan untuk memastikan apakah ada barang lain yang hilang. Carabinieri dari Sezione Radiomobile dan Stazione di Monteroni di Lecce mendatangi lokasi dan melakukan pemeriksaan. Penyelidikan berlanjut untuk merekonstruksi secara tepat kronologi pencurian dan mengidentifikasi para pelakunya.