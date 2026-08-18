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Al Ittihad vs Al Kholood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Pencoretan, penggantian dini, dan kemarahan: apakah Fiesing telah menemukan korban pertamanya di Al-Ittihad?

Al Najma vs Al Ittihad
Al Najma
Al Ittihad
King Cup
J. Simic
J. Wissing
Arab Saudi
Serbia
Jerman

Pelatih Jerman itu memutuskan dengan penilaiannya

Tampaknya pelatih asal Jerman, Jens Weissing, direktur teknik tim Al Ittihad, telah menemukan korban pertamanya di dalam tim pada awal musim sepak bola baru 2026-2027, setelah pertandingan ketiganya bersama tim tersebut.

Al Ittihad bertandang ke markas Al Najma, pada hari Selasa ini, di Stadion Kota Olahraga Raja Abdullah di Buraidah, dalam babak 32 besar turnamen Piala Pelayan Dua Tanah Suci.

Pada menit ke-26, Weissing mengejutkan semua orang setelah memutuskan menarik bek asal Serbia miliknya, Jan-Carlo Simic, dari lapangan, untuk kemudian memainkan bek kanan Ahmed Al Jaledan sebagai penggantinya.

Para pengguna media sosial pun ramai membagikan sebuah foto yang memperlihatkan bek asal Serbia itu berjalan langsung menuju ruang ganti, sebagai tanda kemarahannya karena ditarik keluar lebih awal.

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Al Qadsiah
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Al Ittihad
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Simic tidak mengalami masa-masa terbaiknya sejak kedatangan Weissing ke Stadion Al Inma, di mana pelatih asal Jerman itu memainkannya di posisi bek kanan, meskipun ia lebih unggul secara mendasar di posisi bek tengah.

Meskipun ia memulai pertandingan melawan Al Jazira Uni Emirat Arab, dalam laga playoff Liga Champions Asia Elite, sebagai pemain inti, namun Weissing menggantinya pada babak kedua, sebelum akhirnya mencoretnya dari skuad tim pada pertandingan melawan Al Khaleej di pekan pertama Liga Roshn.

Pemain berusia 21 tahun itu kini berada dalam situasi sulit, terlebih karena ia belum menunjukkan sesuatu yang bisa membelanya sejak kedatangannya ke Al Ittihad pada periode bursa transfer musim dingin lalu, datang dari klub Belgia, Anderlecht.

Sejak saat itu, Simic hanya tampil bersama Al Ittihad dalam 17 pertandingan, di mana ia tidak berhasil mencetak satu gol pun, sementara ia hanya menciptakan satu assist.

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