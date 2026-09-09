Klub Abha menjadi anggota terbaru yang bergabung dalam daftar khusus milik bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, di Liga Roshn Saudi.

Al Nassr menjamu Abha, pada hari Rabu ini, di Stadion Al-Awwal Park di ibu kota Saudi, Riyadh, dalam pekan keenam kompetisi Liga Roshn.

Pada menit ke-22 pertandingan, Ronaldo membuka keunggulan bagi tim ibu kota tersebut, setelah mengubah umpan silang yang dikirim pemain Brasil Angelo dari tendangan sudut menjadi gol lewat sundulan kepala.

Menurut jaringan statistik "Opta", dengan gol ini Ronaldo menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah dalam pertandingan antara kedua tim di Liga Roshn Saudi, di mana gol ini merupakan yang kelima baginya ke gawang Abha.

Bintang Portugal itu mengungguli pemain Brasil Anderson Talisca, mantan bintang Al Nassr, dan pemain Swedia Carlos Strandberg, mantan pemain Abha, di mana keduanya sebelumnya telah mencetak 4 gol dalam pertandingan antara kedua tim.

Perlu diketahui bahwa Ronaldo telah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah dalam banyak pertandingan di Liga Roshn Saudi, sejak kedatangannya ke Al Nassr pada Januari 2023, setelah memutus kontraknya dengan klub sebelumnya Manchester United.

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