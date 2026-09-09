Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
FBL-KSA-NASSR-ABHAAFP

Diterjemahkan oleh

Pencetak gol terbanyak sepanjang masa: Abha jadi anggota terbaru klub Cristiano Ronaldo

C. Ronaldo
Al Nassr FC vs Abha
Al Nassr FC
Abha
Saudi Pro League
Portugal
Arab Saudi

Bintang Portugal itu melanjutkan penampilan gemilangnya di Liga Roshn

Klub Abha menjadi anggota terbaru yang bergabung dalam daftar khusus milik bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, di Liga Roshn Saudi.

Al Nassr menjamu Abha, pada hari Rabu ini, di Stadion Al-Awwal Park di ibu kota Saudi, Riyadh, dalam pekan keenam kompetisi Liga Roshn.

Pada menit ke-22 pertandingan, Ronaldo membuka keunggulan bagi tim ibu kota tersebut, setelah mengubah umpan silang yang dikirim pemain Brasil Angelo dari tendangan sudut menjadi gol lewat sundulan kepala.

Menurut jaringan statistik "Opta", dengan gol ini Ronaldo menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah dalam pertandingan antara kedua tim di Liga Roshn Saudi, di mana gol ini merupakan yang kelima baginya ke gawang Abha.

Saudi Pro League
Al Khaleej crest
Al Khaleej
ALK
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Saudi Pro League
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Abha crest
Abha
ABH

Bintang Portugal itu mengungguli pemain Brasil Anderson Talisca, mantan bintang Al Nassr, dan pemain Swedia Carlos Strandberg, mantan pemain Abha, di mana keduanya sebelumnya telah mencetak 4 gol dalam pertandingan antara kedua tim.

Perlu diketahui bahwa Ronaldo telah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah dalam banyak pertandingan di Liga Roshn Saudi, sejak kedatangannya ke Al Nassr pada Januari 2023, setelah memutus kontraknya dengan klub sebelumnya Manchester United.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora

Tiket pertandingan Liga Roshn SaudiBeli tiket Anda sekarang!

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google