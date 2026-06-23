Pencetak gol terbanyak Divisi Keuken Kampioen meninggalkan FC Groningen dan pindah ke klub luar negeri

Romano Postema (24) akan melanjutkan kariernya bersama Viking FK, demikian dilaporkan RTV Noord. Juara liga Norwegia tersebut membayar sekitar 800.000 euro untuk penyerang FC Groningen ini, yang saat dipinjamkan ke FC Emmen berhasil menjadi pencetak gol terbanyak di Keuken Kampioen Divisie.

Selama di Emmen, Postema mencetak 24 gol dan 7 assist dalam 35 pertandingan liga. Musim panas ini, sang penyerang rencananya akan kembali ke kota kelahirannya, Groningen.

Di sana, meskipun kontraknya masih berlaku hingga pertengahan 2027, Postema memiliki sedikit peluang untuk bermain. Ketika Viking datang, ia sangat ingin pindah.

Groningen dan Viking, di mana Erik Nevland menjabat sebagai direktur teknis, awalnya tidak mencapai kesepakatan. Kini, kesepakatan akhirnya tercapai.

Postema akan menandatangani kontrak selama empat tahun bersama Viking. “Jika semuanya nanti sudah pasti, saya akan sangat senang. Sangat menyenangkan bahwa hal ini akhirnya akan terwujud.”

“Saya masih memiliki karier yang panjang di depan, jadi pintu menuju FC Groningen tidak pernah benar-benar tertutup. Namun, saya harus jujur mengatakan bahwa FC Groningen mungkin bukan klub yang tepat bagi saya saat ini.”

Secara total, Postema telah memainkan 123 pertandingan resmi mewakili Groningen. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, ia mencetak 29 gol dan 7 assist. Selama bertahun-tahun, pemain asal Groningen ini pernah dipinjamkan ke FC Den Bosch, Roda JC, dan Emmen.