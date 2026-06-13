Pencetak gol indah Amerika Serikat di Piala Dunia itu dinamai sesuai nama pemain tim nasional Belanda

Seiring dengan berlangsungnya pertandingan-pertandingan di Piala Dunia, Voetbalzone sesekali membagikan fakta-fakta menarik. Giovanni Reyna mengukir gol indah yang mengantarkan kemenangan telak Amerika Serikat pada Jumat malam. Gelandang Borussia Mönchengladbach ini dinamai sesuai nama Giovanni van Bronckhorst.

Bagaimana ceritanya? Ayahnya, Claudio, bermain bersama Van Bronckhorst di Rangers selama dua tahun, dari 1999 hingga 2001.

Van Bronckhorst kemudian pindah ke Arsenal, sementara Reyna senior bergabung dengan Sunderland. Keduanya tetap berteman bahkan setelah berada di Inggris.

Ketika Reyna lahir di Sunderland, ia diberi nama sesuai dengan Van Bronckhorst. Pada saat itu, pemain yang kemudian menjadi 106 kali pemain internasional itu belum memiliki status yang akhirnya ia raih di FC Barcelona dan tim nasional Belanda.

Van Bronckhorst memiliki hubungan yang baik dengan nama samarannya, demikian ia sampaikan pada tahun 2022 dalam sebuah konferensi pers. “Saya mengenal Gio sejak hari ia lahir, jadi saya memiliki ikatan khusus dengannya sebagai teman, tetapi juga sebagai pemain.”

“Dia datang ke Belanda sebagai anak muda untuk berlatih di akademi muda kami di Feyenoord, jadi dia seperti di rumah sendiri dan kami berusaha membantunya menjadi pemain seperti sekarang ini. Kami selalu menjaga kontak dan bertemu setidaknya sekali setahun,” kata Van Bronckhorst.

Kini Reyna berusia 23 tahun, gelandang Gladbach, dan telah 39 kali membela tim nasional Amerika Serikat. Dalam pertandingan melawan Paraguay (kemenangan 4-1), dia mencetak gol terakhir untuk Amerika Serikat.