Penunjukan Andrea Pirlo sebagai pelatih baru tim nasional Italia terancam gagal total - dan hal itu kini langsung membawa konsekuensi serius bagi pimpinan federasi. Seperti dilaporkan Gazzetta, Paolo Maldini, yang baru dilantik sekitar dua pekan lalu sebagai direktur teknis, kini sudah mempertimbangkan untuk mundur karena penolakan yang terus berlanjut terhadap opsi pilihannya.

Menurut laporan tersebut, Maldini telah menerima jaminan dari presiden federasi yang baru terpilih, Giovanni Malago, bahwa keputusan mengenai pelatih kepala baru akan sepenuhnya berada di tangannya. Otonomi ini sebelumnya dianggap sebagai syarat penentu bagi mantan pemain profesional itu untuk mau menerima jabatan di FIGC.

Fakta bahwa direktur teknis itu dan penasihatnya, Leonardo, kini justru mendapat hambatan dari pihak federasi bisa menjadi titik puncaknya. Saat meninggalkan AC Milan pada 2023, Maldini sudah menunjukkan bahwa ia tidak akan berkompromi jika ruang geraknya dibatasi dan lebih memilih mundur seketika daripada menjalani kerja sama yang dipaksakan.

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Mengapa ada keberatan terhadap Andrea Pirlo?

Pada awalnya, Maldini dan Leonardo setelah penolakan dari Pep Guardiola secara eksklusif menjatuhkan pilihan kepada Pirlo. Kontrak hingga 2030 dengan gaji 1,5 juta euro per musim bahkan sudah siap untuk ditandatangani.

Saat ini Pirlo masih terikat kontrak dengan United FC di Uni Emirat Arab dan menunggu respons final dari Roma. Alternatif seperti Antonio Conte atau Roberto Mancini langsung ditolak Maldini secara internal, karena Conte rata-rata berganti klub setiap dua tahun dan kepergian Mancini pada 2023 telah membuat hubungannya dengan federasi retak total.

Secara formal, alasan utama di balik sikap blokade ini adalah hubungan Pirlo dengan bandar taruhan Rusia Fonbet, yang ia wakili sebagai duta global, serta kedekatannya dengan oligarki Rusia sekaligus presiden United FC, Sergey Lomakin. Namun, di lingkaran federasi semakin menguat dugaan bahwa kekhawatiran politik ini hanya dijadikan dalih untuk melemahkan langkah sepihak Maldini.

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Konflik kepentingan karena putra-putra Pirlo dan Maldini?

Belum selesai sampai di situ, harian Italia Il Corriere della Sera kini juga memunculkan perdebatan soal kemungkinan konflik kepentingan. Putra dari dua tokoh utama ini berkecimpung di industri agen: putra sulung Pirlo, Nicolo, bekerja sebagai perantara dan pemandu bakat untuk agensi You First, yang antara lain menaungi pelatih juara Eropa Spanyol Luis de la Fuente. Putra Maldini, Christian, aktif di GR Sports, agensi milik Giuseppe Riso, yang juga mewakili putra kedua Maldini, Daniel.

Meski sejauh ini keduanya belum resmi terdaftar dalam registrasi perantara, konfigurasi ini membangkitkan kenangan pada musim panas 2016. Saat itu, aktivitas Davide Lippi sebagai perantara pemain menggagalkan penunjukan ayahnya, Marcello Lippi, sebagai direktur teknis di bawah ketua federasi saat itu, Carlo Tavecchio.

Dalam kasus saat ini, perdebatan tersebut menjadi argumen tambahan bagi para pengkritik, tetapi pada intinya hanya merupakan isu sampingan dalam konflik mendasar antara Maldini dan pimpinan federasi. Jika proses terkait Pirlo benar-benar gagal total, maka kiprah Maldini di FIGC kemungkinan sudah akan berakhir lagi bahkan sebelum genap 14 hari.