Pencapaian bersejarah lewat kaki orang lain: Simeone ungkap rahasia rekor legendarisnya

Pelatih asal Argentina, Diego Simeone, juru taktik Atletico Madrid, mengungkapkan rasa syukurnya usai menyamai rekor Luis Aragones sebagai pelatih dengan torehan kemenangan terbanyak dalam sejarah La Liga Spanyol, seraya menegaskan bahwa pencapaian ini tidak akan terwujud tanpa dukungan klub dan komitmen para pemain sepanjang tahun-tahun yang telah berlalu.

Simeone meraih pencapaian bersejarah setelah menyamai rekor yang tercatat atas nama Luis Aragones, sebagai pelatih dengan torehan kemenangan terbanyak dalam sejarah La Liga Spanyol.

Simeone mencapai 345 kemenangan dalam 565 pertandingan yang dijalaninya di La Liga, berbanding 123 hasil imbang dan 98 kekalahan, sehingga menyamai angka Aragones yang meraih 344 kemenangan dalam 756 pertandingan. Pencapaian ini mencerminkan konsistensi besar pelatih asal Argentina tersebut sepanjang tahun-tahun kepemimpinannya di Atletico Madrid.

Simeone berbicara, usai kemenangan Atletico Madrid atas Levante, mengenai menyamai angka bersejarah tersebut, seraya menekankan bahwa pencapaian itu bukan miliknya seorang, melainkan merupakan buah kerja kolektif yang berlangsung selama 15 tahun di dalam klub.

Pelatih asal Argentina itu mengatakan: "Saya tidak merasa bahwa pencapaian ini milik saya seorang, melainkan pencapaian bersama. Saya teringat saat Miguel Angel Gil berpikir tentang saya, padahal saya tidak memiliki pengalaman apa pun di Eropa kecuali masa saya di Catania. Tanpa kesempatan dan dukungan itu, kami tidak akan sampai pada tahap ini, demikian pula mereka yang telah mendampingi saya."

Ia menambahkan: "Seluruh terima kasih dan penghargaan untuk para pemain. Komitmen mereka dan permainan mereka sesuai rencana telah memperkuat posisi saya. Saya berterima kasih kepada mereka setelah setiap pertandingan; karena bertahan di satu klub selama 15 tahun bukanlah hal yang mudah. Saya bersyukur kepada semuanya, dan tanpa mereka semua, saya tidak akan sampai pada tahap ini."

Mengenai kemenangan atas Levante, Simeone menjelaskan bahwa pertandingan dimulai dengan sulit dan ketat, seraya menuturkan bahwa penyelamatan Jan Oblak atas sebuah tembakan berbahaya membantu tim memahami titik-titik lemah lawan, sebelum rangkaian peristiwa pertandingan berlangsung, di antaranya gol Morten yang dianulir dan gol Grimaldo.

Pelatih asal Argentina itu memuji penampilan timnya pada babak kedua, seraya menegaskan bahwa apa yang disajikan para pemain merupakan hasil kerja dalam latihan. Ia juga memuji visi Baena dan pergerakan Giuliano, seraya menekankan bahwa tim membutuhkan seluruh elemennya.

Perihal persaingan memperebutkan gelar liga, Simeone menggambarkan fase saat ini sebagai fase yang menentukan, tetapi ia menegaskan bahwa perjalanan masih panjang, dan timnya menghadapi kompetisi pertandingan demi pertandingan, dengan keharusan bersikap rendah hati serta bekerja untuk mengembangkan penampilan dan menemukan kemitraan yang tepat antarpemain.

Ia juga menyinggung bahwa tim memiliki kemampuan yang lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, seraya menyoroti bahwa Atletico meraih pencapaian terakhirnya tanpa kehadiran Koke, yang mencerminkan pentingnya kerja kolektif dalam memberikan kesempatan kepada para pemain berkemampuan ofensif untuk menunjukkan potensi mereka.

Mengenai Grimaldo, Simeone mengungkapkan bahwa klub yakin akan kecocokannya dengan gaya Atletico Madrid, setelah ia merasakan keinginan sang pemain untuk bergabung dengan tim dalam sebuah percakapan yang mempertemukan keduanya, seraya menjelaskan bahwa gaya ofensifnya memberi tim kemampuan untuk menembus pertahanan lawan.

Ia menutup pembicaraannya dengan menyinggung bahwa Grimaldo mengemban tanggung jawab mengeksekusi tendangan penalti, seraya menyatakan harapannya agar ia terus menampilkan level ini, meski sulitnya tugas yang menantinya pada pertandingan-pertandingan mendatang.