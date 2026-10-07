Pelatih asal Portugal, Carlos Queiroz, mantan pelatih timnas Ghana, menutup pintu bagi Wydad Casablanca Maroko, setelah salah satu pejabat klub tersebut menghubungi agennya.

Queiroz saat ini tidak terikat kontrak apa pun, setelah berpisah secara damai dengan timnas Ghana menyusul hasil yang tidak memuaskan di awal babak kualifikasi Piala Afrika 2027.

Kooora sebelumnya mengetahui bahwa Queiroz telah menjalin negosiasi serius dengan Federasi Sepak Bola Bahrain untuk menangani timnas Bahrain di Piala Asia 2027, Januari mendatang, setelah pemecatan pelatih sebelumnya asal Kroasia, Dragan Talajic.

Namun, Queiroz bukan satu-satunya opsi yang ada di meja Federasi Bahrain, karena berbagai laporan menyebutkan bahwa pelatih asal Bosnia, Vladimir Petkovic, dan pelatih asal Spanyol, Felix Sanchez, termasuk dalam daftar kandidat.

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Beberapa laporan Maroko beberapa hari lalu menyebutkan bahwa Wydad menempatkan Queiroz di antara opsi mereka untuk menggantikan kompatriotnya, Sergio Pablo Prieto, tetapi Kooora mengetahui bahwa klub Maroko itu belum mengambil langkah serius hingga beberapa jam terakhir.

Tadeu Martins, agen pelatih asal Portugal tersebut, mengatakan dalam pernyataannya kepada Kooora, Rabu hari ini, "Wydad tertarik untuk merekrut Queiroz, tetapi sang pelatih berusaha untuk tampil di Piala Dunia untuk keenam kalinya dalam kariernya, dan menjadi pelatih pertama yang berpartisipasi di 6 edisi Piala Dunia yang berbeda."

Ia menambahkan, "Oleh karena itu, menangani sebuah timnas menjadi prioritas baginya pada fase kariernya saat ini."

Queiroz merupakan salah satu dari dua pelatih yang pernah tampil di 5 edisi Piala Dunia, bersama pelatih asal Serbia, Bora Milutinovic. Pelatih asal Portugal itu memimpin timnas negaranya pada 2010, lalu melatih Iran pada 2014, 2018, dan 2022, sebelum menutup rangkaian tersebut bersama Ghana pada 2026.

Dan jika Queiroz menangani sebuah timnas baru di Piala Dunia 2030, yang direncanakan digelar di Spanyol, Portugal, dan Maroko, ia akan mencetak rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya.