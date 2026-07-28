Direktur olahraga Besiktas, Önder Özen, awalnya kembali mengulang kritik terhadap agen Salah, yang sebelumnya juga sudah disampaikan presiden Serdal Adali. Menurutnya, agen pemain menyerang itu dalam negosiasi soal penandatanganan kontrak di Bosporus secara mendadak telah menaikkan tuntutan komisnya secara drastis.

"Saya bisa membayangkan bahwa atlet terhormat seperti Salah tidak mengetahui hal ini, tetapi klub kami memiliki kebijakan tertentu yang tidak akan kami langgar," tegas Özen kepada HT Spor. Komisi untuk agensi pemain diatur oleh hukum dan mengabaikannya setara dengan "tindakan ilegal", tekan Özen. "Kalau menyangkut Besiktas, maka sudah menjadi tugas kami untuk tidak menempatkan diri dalam situasi seperti itu."

Untuk sementara, mereka karena itu tidak lagi bernegosiasi dengan Salah, tetapi kepindahan pemain 34 tahun itu ke Besiktas belum sepenuhnya batal. "Tawaran itu ada di atas meja. Jika ada jawaban atas tawaran ini, maka itu bisa ditinjau, tetapi tidak akan ada tawaran lain," kata Özen. "Mereka menyebut sedang berbicara juga dengan klub-klub lain, mungkin mereka akan mendapatkan hasil di sana. Tawaran terakhir kami kepada Salah adalah titik akhirnya."

Akankah Mohamed Salah tetap menjadi kepingan puzzle berikutnya dalam ofensif transfer Besiktas?

Salah meninggalkan Liverpool pada akhir musim yang baru saja berlalu setelah sembilan tahun. Meski kontraknya sebenarnya masih berlaku hingga 2027, kedua pihak sepakat untuk mengakhirinya, sehingga pemain asal Mesir itu kini bisa didapatkan secara bebas transfer. Selain klub-klub dari Arab Saudi dan Amerika Serikat, rival sekota Besiktas, Fenerbahce, juga disebut termasuk peminat Salah.





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Bagi Besiktas, mantan pemain Liverpool itu akan menjadi kepingan berikutnya dalam ofensif transfer yang luar biasa. Dengan Alexander Nübel, yang didatangkan dari Bayern Munich dengan harga sedikit di atas enam juta euro, mereka sudah mengamankan seorang kiper top baru. Bersama Leandro Trossard (didatangkan dari Arsenal seharga 18 juta euro), Salah secara teori nantinya bisa membentuk duet sayap yang ditakuti, selain itu Besiktas juga merekrut Salih Özcan (bebas transfer dari Borussia Dortmund) sebagai sosok ternama untuk posisi nomor enam. Opsi pembelian senilai 30 juta euro yang diaktifkan untuk Orkun Kökcü, yang pada musim lalu sudah dipinjam dari Benfica, juga patut disebutkan.

Selain itu, Besiktas juga menunjuk Vincenzo Italiano sebagai pelatih baru, yang terakhir bekerja dengan sangat sukses di Bologna. Arah yang dituju jelas: lima tahun setelah gelar juara Liga Turki terakhir mereka sejauh ini pada 2021, Besiktas ingin kembali memberi persaingan lebih besar kepada rival sekota Fenerbahce dan terutama juara beruntun Galatasaray. Dalam lima musim terakhir, posisi ketiga pada 2023 menjadi hasil terbaik mereka, sementara musim Süper Lig lalu ditutup Besiktas di peringkat keempat.