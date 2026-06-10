Penawaran bersejarah dari Manchester City untuk merekrut bintang tim nasional Inggris

Sebuah laporan media pada hari Rabu menyebutkan bahwa Manchester City siap mengajukan tawaran bersejarah untuk mendapatkan jasa bintang Nottingham Forest pada musim panas ini.

Manchester City gagal dalam upaya pertamanya untuk mendatangkan Elliot Anderson, gelandang andalan Nottingham Forest dan timnas Inggris, selama bursa transfer musim panas.

Anderson diperkirakan akan masuk dalam skuad inti timnas Inggris yang akan berlaga di Piala Dunia 2026, sehingga Nottingham Forest berusaha menjualnya dengan harga tertinggi.

Surat kabar "The Sun" melaporkan pada malam ini bahwa Manchester City siap menjadikan Elliot Anderson sebagai pemain Inggris termahal dalam sejarah Liga Premier.

Manchester City telah menyiapkan tawaran kedua yang diperkirakan bernilai sekitar 106 juta poundsterling untuk pemain Nottingham Forest tersebut.

Penawaran tersebut juga mencakup serangkaian bonus jika pemain berusia 23 tahun itu membuktikan kesuksesannya bersama City, yang berarti nilainya pada akhirnya bisa mencapai 120 juta poundsterling.

Kesepakatan ini akan dengan mudah melampaui jumlah yang dibayarkan Arsenal (105 juta poundsterling) untuk mendatangkan Declan Rice saat ia pindah ke Emirates Stadium tiga tahun lalu.

Hal ini juga akan melampaui rekor transfer Manchester City, yaitu 100 juta poundsterling untuk Jack Grealish pada tahun 2021.

Nottingham Forest menginginkan sekitar 110 juta poundsterling sebagai pembayaran di muka untuk bintang timnas Inggris tersebut, yang saat ini berada di Amerika Serikat bersama timnas Inggris.

Manchester City ingin menyelesaikan kesepakatan ini sebelum pemain berbakat tersebut berpartisipasi di Piala Dunia, dan mungkin kini dapat dicapai kompromi sebelum tim asuhan Thomas Tuchel memulai kampanye mereka melawan Kroasia pada hari Rabu.

Manchester United, tetangga Manchester City, adalah klub lain yang menunjukkan minat serius terhadap mantan pemain Newcastle berusia 23 tahun tersebut.