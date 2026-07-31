Krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya meletus di balik lorong-lorong Federasi Sepakbola Internasional (FIFA), setelah Carlos Cordeiro, salah satu penasihat terdekat presiden Gianni Infantino, mengumumkan pengunduran dirinya secara langsung sebagai bentuk protes terhadap apa yang ia sebut sebagai "skema memalukan untuk menjual Piala Dunia", dalam sebuah langkah yang semakin mengisolasi Infantino dan memperdalam kemarahan global terhadap rencana kontroversial tersebut.

Pengunduran diri itu datang sebagai reaksi langsung terhadap usulan pembentukan perusahaan afiliasi FIFA bernama "FIFA Forward Foundation" untuk mengawasi Piala Dunia, dan membuka pintu bagi investasi swasta untuk membeli saham permanen dalam turnamen termahal di dunia tersebut. Cordeiro menilai rencana ini sebagai "menggadaikan masa depan sepakbola tanpa alasan yang meyakinkan".

Pengunduran diri Cordeiro merupakan pukulan terkuat sejauh ini bagi Infantino, dan menempatkan masa depan "FIFA Forward Foundation" serta skema privatisasi Piala Dunia dalam bahaya, di tengah penolakan kolektif dari konfederasi-konfederasi terpenting dan ancaman terang-terangan untuk memboikot turnamen.

Penolakan konfederasi dan ancaman boikot

Kemarahan tidak terbatas pada kantor-kantor eksekutif. Inggris bersama seluruh negara Uni Sepakbola Eropa (UEFA) mengumumkan boikot terhadap turnamen-turnamen mendatang jika kesepakatan itu disahkan, dan dengan cepat mereka diikuti oleh Konfederasi Sepakbola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF) serta Konfederasi Sepakbola Asia, dengan mengeluarkan pernyataan penolakan tegas, dalam sebuah kesepakatan langka yang mengepung presiden FIFA.

"Kesepakatan buruk bagi sepakbola"

Dalam pernyataan pedas yang dikutip Sky News, Cordeiro, mantan presiden Federasi Sepakbola Amerika Serikat dan mantan wakil ketua dewan direksi "Goldman Sachs", berkata: "Sebagai penasihat tingkat tinggi presiden FIFA, mantan bankir, dan pencinta sepakbola sepanjang hidup saya, saya tidak bisa berdiam diri sementara FIFA mempertimbangkan untuk menjual saham dalam Piala Dunia."

Ia menambahkan: "Saya tidak memiliki peran apa pun dalam usulan ini, dan saya menentangnya dengan keras. Ini kesepakatan buruk bagi federasi-federasi anggota, kesepakatan buruk bagi sepakbola, dan kesepakatan buruk bagi masa depan permainan ini dalam jangka panjang."

"FIFA tidak membutuhkan uang"

Cordeiro membantah alasan-alasan rencana itu dengan angka-angka, menegaskan bahwa "FIFA memiliki sumber daya keuangan yang sangat besar, miliaran dolar cadangan, dan tidak memiliki utang. Presiden sendiri menyebutkan pendapatan mencapai 15 miliar dolar antara 2022 dan 2026. Jika federasi-federasi membutuhkan investasi tambahan untuk mengembangkan permainan, FIFA sudah memiliki kemampuan untuk menyediakannya dari sumber daya yang ada saat ini."

Ia menambahkan: "Menjual saham permanen dalam aset sepakbola paling berharga demi mengumpulkan 4,2 miliar dolar adalah hal yang tidak masuk akal. Keberhasilan ekonomi ini bukanlah kebetulan, melainkan buah dari upaya para profesional yang memecahkan rekor-rekor komersial FIFA. Sekarang kita diminta untuk percaya bahwa kita membutuhkan investor luar untuk mencapai nilai yang lebih besar. Saya menolak gagasan ini."

Infantino bertahan dengan gaji satu juta per pekan

Meski badai melanda, Gianni Infantino berkomitmen untuk terus melanjutkan rencananya. "The Sun" mengungkapkan bahwa kesepakatan yang diusulkan itu mencakup pemberian gaji sebesar satu juta pound sterling per pekan kepada presiden FIFA yang ambisius tersebut, hal yang semakin mempertajam kritik yang menuduhnya mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan permainan.