Federasi Sepakbola Maroko mengumumkan pada hari Minggu ini rencana tim nasional senior pada jeda internasional mendatang.

Tim nasional Maroko akan menghadapi Niger dalam dua pertandingan berturut-turut, pada matchday ketiga dan keempat kualifikasi menuju putaran final Piala Afrika.

Federasi Sepakbola Maroko mengungkapkan bahwa tim nasional senior akan menghadapi Niger dalam dua laga berturut-turut, yang digelar di Kompleks Olahraga Mohammed V di Kota Casablanca dan Stadion Prince Moulay Abdellah di Kota Rabat.

Federasi menyatakan dalam pernyataan resmi bahwa pertandingan pertama, untuk matchday ketiga, akan berlangsung pada 13 November mendatang mulai pukul delapan malam, di Kompleks Olahraga Mohammed V di Casablanca (yang dikenal dengan nama Donor), dipimpin oleh wasit asal Somalia Omar Abdulkadir Artan, dengan dibantu rekan senegaranya Hamza Haji Abdi dan Ali Mahmoud Mahad.

Pertandingan resmi terakhir yang dimainkan Maroko di Stadion "Donor" terjadi pada 13 Juni 2022 melawan tim nasional Liberia, yang berakhir dengan kemenangan Maroko (2-0).

Sementara itu, pertandingan matchday keempat akan digelar pada 17 November di Stadion Prince Moulay Abdellah di Kota Rabat, mulai pukul delapan malam, dan akan dipimpin oleh wasit asal Ethiopia Tewodros Mitiku, dengan dibantu rekan senegaranya Fasika Biru Yiheyilashet dan Tigil Gizaw Bilashi.