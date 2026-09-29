Saat ini, juara rekor Jerman itu sedang mencari nomor dua baru di belakang kiper utama yang diproyeksikan, Jonas Urbig, karena baik nomor satu saat ini Manuel Neuer (40) maupun kiper pelapis Sven Ulreich (38) kemungkinan bisa mengakhiri karier mereka pada musim panas.

Kontrak keduanya akan habis setelah musim berjalan ini. Terutama Neuer dalam beberapa pekan dan bulan terakhir beberapa kali memberi isyarat bahwa ini bisa menjadi musim terakhirnya sebagai profesional aktif.

"Saya tidak memainkan pertandingan untuk mengatakan: Ini pertandingan terakhir saya - terlepas dari apakah saya mungkin untuk terakhir kalinya berada di stadion yang satu atau yang lain. Tetapi tanda-tandanya sangat mengarah bahwa saya akan berhenti," katanya, misalnya, di sela-sela pemusatan latihan musim panas di Tegernsee pada Agustus.

Menurut informasi dari Bild, karena itu Bernd Leno disebut masuk ke fokus petinggi Bayern. Kiper yang saat ini terikat kontrak dengan klub Premier League FC Fulham dan sudah bertahun-tahun menjadi andalan utama di bawah mistar di sana itu, dengan demikian bisa menjadi penerus kedua veteran tersebut.

Getty Images

Untuk klub mana Bernd Leno pernah bermain di Bundesliga?

Bundesliga masih mengenal Leno dari masanya di Bayer 04 Leverkusen, di mana ia mencatatkan 304 pertandingan antara 2012 dan 2018. Ia juga sudah sembilan kali tampil untuk tim nasional Jerman - di bawah Jürgen Klopp, sejumlah pakar bahkan menilainya punya peluang untuk kembali ke tim DFB. Terakhir kali ia mengenakan jersey Jerman pada 2021.

Keuntungan bagi Bayern adalah bahwa pemain 34 tahun itu di Fulham hanya memiliki kontrak hingga 30 Juni 2027 dan bisa direkrut secara bebas transfer pada musim panas mendatang. Klub London itu kabarnya memang memiliki opsi perpanjangan, tetapi transfer itu pun seharusnya tidak akan menjadi terlalu mahal.

Leno sendiri tampaknya bisa membayangkan untuk kembali ke Jerman dan Bundesliga, meski ia kemungkinan harus puas dengan status sebagai nomor dua di belakang Urbig.

Getty Images

Kiper mana lagi yang juga dikaitkan dengan FC Bayern München?

Baru-baru ini, Bild lewat podcast mereka "Bayern Insider" juga mengungkapkan bahwa Finn Dahmen (28) dari Augsburg juga masuk dalam daftar juara rekor itu. Mirip seperti Leno, kiper FC Augsburg itu juga cukup sesuai dengan profil yang dibayangkan petinggi München untuk peran pelapis Urbig di masa depan.

Pelatihnya, Manuel Baum, bahkan sudah sedikit membuka pintu untuk transfer ke Bayern. "Kalau seseorang termasuk salah satu yang terbaik di Bundesliga, maka dia tentu menjadi pembahasan di tim-tim terbaik di Bundesliga. Di Augsburg, ini juga sudah menjadi bagian dari filosofi bahwa kami juga sesekali melepas pemain yang mungkin tampil di atas rata-rata," kata Baum kepada Bild.