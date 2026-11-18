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Baru 12 menit ia bermain musim ini, tetapi itu sudah cukup untuk membuat namanya diperhitungkan di level elite. Di internal Barcelona, ada keyakinan penuh bahwa striker muda asal Mesir ini memiliki sesuatu yang langka, yang tidak dimiliki banyak pemain. Bojan Krkic, koordinator urusan sepak bola sekaligus penanggung jawab pemantauan perkembangan talenta muda di Barcelona, pun angkat bicara dan menyatakannya secara terang-terangan.

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Musim panas ini banyak dibicarakan soal perekrutan striker murni di Barcelona. Klub tidak pernah menyembunyikan bahwa target utamanya adalah Julian Alvarez. Namun, meski sang pemain sendiri berupaya untuk mengenakan seragam Barcelona, sikap tegas Atletico Madrid memaksa Barcelona mencari opsi lain.

Pada akhirnya, Hans Flick mendapat ide brilian dengan mencoba Raphinha sebagai striker murni, dan Gabriel Jesus juga bergabung. Akan tetapi, ada satu langkah penting lainnya, yakni memberi Hamza Abdelkarim peran utama di tim utama.

Pemain asal Mesir itu memang belum mendapat banyak kesempatan bermain di bawah arahan pelatih asal Jerman tersebut. Ia baru bermain 12 menit musim ini yang tersebar dalam dua laga La Liga, yakni 4 menit melawan Rayo Vallecano dan 8 menit melawan Getafe. Namun, hal itu tidak berarti Hamza kurang dihargai di dalam klub.

Staf pelatih sangat yakin akan potensi besarnya dan melihatnya sebagai calon striker hebat di masa depan. Hal inilah yang membuat namanya kerap disebut di lingkungan internal klub, meski menit bermainnya masih minim.

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Selain itu, harian "Sport" menjelaskan bahwa klub sangat senang dengan sikap dan kerendahan hati sang striker Mesir, yang musim ini bergantian memperkuat tim utama, tim B, dan tim junior dengan perilaku sebaik mungkin.

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Ia bahkan sempat tampil di liga junior pada hari yang sama, lalu ditarik keluar saat jeda babak untuk kemudian bergabung dengan skuad Flick. Momen itu terjadi saat laga melawan Aston Villa, sebuah gambaran betapa profesional dan penuhnya komitmen sang pemain.

Hamza Abdelkarim mendapat pujian besar dari Bojan Krkic pada Rabu ini, dalam wawancara yang dilakukannya bersama direktur olahraga Barcelona, Deco, di program "Tot Costa" di "Radio Catalunya".

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Bojan merupakan koordinator departemen sepak bola Barcelona dan perannya sangat erat kaitannya dengan para pemain muda. Ia paham betul apa yang dibicarakannya ketika ditanya tentang talenta muda menjanjikan di tim, terutama untuk posisi ujung tombak, karena ia sendiri menempati posisi tersebut sepanjang kariernya.

Dalam segmen pertanyaan cepat, Bojan Krkic diminta memilih striker nomor 9 di luar Barcelona yang menurutnya terbaik di dunia dan yang paling ia sukai. Namun, ia tidak ragu menyampaikan pendapatnya dengan cara berbeda, yakni dengan membela para striker Barcelona.

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"Kami memiliki striker-striker terbaik di dunia," ujar Bojan, sebuah jawaban yang menunjukkan kepercayaan besar terhadap proyek klub saat ini.

Ia kemudian menyebut nama Hamza Abdelkarim dan menyampaikan prediksinya tentang pemain asal Mesir itu. "Terlebih lagi, kami punya pemain muda yang akan menjadi salah satu yang terbaik: dia adalah Hamza Abdelkarim. Dia sudah menunjukkan naluri mencetak golnya selama pramusim; itu kualitas yang langka, dan dia ada bersama kami," katanya.

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Kata-kata ini menegaskan kepercayaan manajemen olahraga terhadap pemain asal Mesir tersebut. Hal yang sama juga berlaku bagi staf pelatih. Hans Flick selalu memujinya, meski sulit memberinya tempat di susunan pemain inti di tengah gemilangnya Raphinha dan Gabriel Jesus yang memanfaatkan menit bermainnya dengan maksimal.

Dalam wawancara dengan harian "Sport", Juliano Belletti memuji sikap Hamza ketika ia harus memperkuat tim B. "Ini soal kerendahan hati untuk memahami perubahan dinamika tim. Saya tidak punya keluhan terhadap pemain mana pun yang sebelumnya berada di tim utama lalu bergabung dengan kami. Selalu ada antusiasme yang besar, dan Hamza juga memiliki antusiasme itu," ujarnya.