Dengan Piala Dunia yang akan dimulai lebih dari dua bulan lagi, pelatih tim nasional Ronald Koeman telah hampir menyelesaikan susunan pemain untuk timnas Belanda. Namun, pertandingan persahabatan melawan Ekuador (1-1) telah memberinya wawasan baru, menurut De Telegraaf.

Misalnya, Stefan de Vrij turun sebagai starter pada Selasa di Philips Stadion, namun penampilannya tidak banyak memukau penonton. Bek tengah ini sering duduk di bangku cadangan di Inter musim ini, dan hal itu terlihat dari permainannya.

“Sudah waktunya bagi generasi baru, kita punya begitu banyak bek tengah yang bagus,” kata Steven Kooijman membuka pembicaraan di podcast Kick-off. “Sudah cukup. Pemain hebat, sangat berguna, tapi di usianya… Cukup taruh pemain muda saja.”

“De Vrij tidak pernah mengecewakan Koeman,” sambung Mike Verweij menanggapi rekan kerjanya. “Dia selalu ada dan selalu tampil bagus. Disingkirkan tentu sangat menyakitkan, tapi akan tiba saatnya generasi baru mengambil alih.”

“De Vrij benar-benar sangat penting bagi timnas Belanda dan Koeman dikenal karena kesetiaannya. Saya tidak akan terkejut jika dia membawa De Vrij ke Piala Dunia,” kata Verweij, yang sebenarnya setuju bahwa bek berusia 34 tahun itu tampil kurang baik melawan Ekuador.

“Jika Anda melihat penampilannya melawan Ekuador, terutama pada 15 menit pertama… Dia juga ikut bertanggung jawab atas kartu merah Dumfries, karena dia kalah dalam duel yang seharusnya bisa dimenangkannya. Saya menilai De Vrij sangat buruk dan saya pikir hal itu bisa saja merugikannya,” kata Verweij menyoroti seleksi Piala Dunia.

Keputusan untuk memilih atau tidak memilih De Vrij kemungkinan besar juga sangat bergantung pada kondisi kebugaran para pesaingnya di posisinya. Secara logis, Jurriën Timber akan menjadi pilihan utama, namun ia absen pada periode pertandingan internasional terakhir karena cedera. Jan Paul van Hecke juga memiliki keunggulan, dan hal itu tampaknya juga berlaku untuk Matthijs de Ligt, meskipun ia telah lama mengalami cedera punggung.