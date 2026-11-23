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Setelah belakangan mendapat kritik yang terkadang keras di Italia, Nick Woltemade kini menuai pujian berkat penampilan gemilangnya. Dalam kemenangan telak 4-0 Juventus Turin atas Venezia FC pada akhir pekan, penyerang tengah itu tampil meyakinkan dalam segala aspek dan mendapat pujian besar dari pers Italia.

"Perhatikan, penampilan Woltemade hari ini tak ada duanya," tulis Gazzetta dello Sport. Pemain berusia 24 tahun itu, yang masuk sebagai pengganti, disebut "untuk pertama kalinya berkontribusi langsung terhadap gol. Setelah ia masuk, tim mengubah cara bermainnya, tampil lebih lancar dan percaya diri."

Woltemade memang memberi dorongan penting bagi permainan Juventus setelah babak pertama yang mengecewakan. Masuk saat jeda, ia lebih dulu mencetak gol pembuka, lalu memberi assist untuk gol Teun Koopmeiners yang mengubah skor menjadi 2-0 pada menit ke-59. Juan Cabal (65') dan Randal Kolo Muani (71', penalti akibat pelanggaran) kemudian melengkapi kemenangan. Woltemade menyerahkan kesempatan mengambil penalti itu kepada rekan setimnya.

Media Italia lainnya juga menyoroti pengaruhnya terhadap pertandingan. "Woltemade mengubah jalannya pertandingan," tulis La Repubblica. Corriere della Sera menggambarkan penampilan tim sebelum dan sesudah ia masuk: "Babak pertama yang seperti mimpi buruk. Lalu Woltemade masuk dan membangunkan Juve."

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Penilaian positif itu sejalan dengan pandangan Woltemade sendiri tentang perkembangannya. Setelah dipinjamkan dari Newcastle United ke Juventus pada musim panas lalu, penyerang itu awalnya kesulitan beradaptasi di Italia.

Namun, kini ia merasa berada di jalur yang tepat. "Dalam beberapa pertandingan terakhir, secara pribadi semuanya berjalan cukup baik bagi saya dan terus membaik. Saya semakin bisa menyesuaikan diri," ujarnya baru-baru ini kepada Sky. Catatannya mendukung pernyataan itu: ia mencetak lima gol dan tiga assist dalam 14 pertandingan kompetitif, sebagian besar sebagai pemain pengganti.