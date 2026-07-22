"Kejadian memalukan terbesar" bagi pemain dengan rekor penampilan terbanyak di tim nasional itu memang adalah absennya Italia di putaran final XXL yang untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 peserta, "tetapi Jerman berada tepat di urutan berikutnya, karena mereka sekali lagi gagal menampilkan kualitas yang dimiliki para pemain kami di lapangan."

Tim asuhan mantan pelatih nasional Julian Nagelsmann tidak tampil meyakinkan baik saat melawan Paraguay, Pantai Gading, maupun Ekuador. Hanya saat menang 7-1 atas Curacao, Jerman tampil “lebih baik”. “Namun, mereka sangat naif di pertandingan pertama karena ingin ikut bermain. Seandainya mereka membangun pertahanan kokoh seperti pada dua pertandingan berikutnya, kami pasti sudah mengalami kesulitan di sana. Mungkin akan lebih baik jika mata kami langsung terbuka sejak awal,” tulisnya.

Seperti yang juga disinggung oleh mantan pemain timnas Lukas Podolski, bagi Matthäus, “mentalitas dan sikap” merupakan masalah inti Jerman. Kesimpulan yang jelas sekaligus mengkhawatirkan dari pria berusia 65 tahun itu: “Bagi saya, masih sulit dipercaya bahwa dengan para pemain seperti ini, kami harus pulang begitu cepat. Kenyataannya: Jerman tampil lebih buruk daripada saat tersingkir di babak penyisihan grup pada 2018 dan juga pada 2022. Dari segi permainan, ini adalah penampilan terburuk di antara tiga Piala Dunia terakhir.”

Tidak belajar apa pun dari masa lalu? Hal itu “membuat kesal” dan “mengganggu” Lothar Matthäus

Saat tersingkir di babak grup di Qatar di bawah asuhan pelatih Hansi Flick, tim DFB setidaknya berhasil menciptakan “banyak peluang gol”. “Pada akhirnya, kami memiliki jumlah poin yang sama dan tersingkir dari Spanyol dengan sedikit ketidakberuntungan. Saat imbang 1-1 melawan Spanyol, tim kami saat itu bermain setara, bahkan bisa saja menang – dan kalau begitu, kami tidak akan tersingkir.” Sebelas pemain dari tim saat itu dinobatkan sebagai juara dunia pada hari Minggu, tepatnya empat tahun kemudian. Pelatih Luis de la Fuente mengambil alih tim tersebut setelah tersingkir di babak 16 besar melawan Maroko dan dalam waktu singkat membentuknya menjadi kekuatan sepak bola. Matthäus menegaskan: “Dalam skuad Piala Dunia kami saat ini masih ada sembilan pemain profesional yang sudah ikut pada 2022. Kemajuan? Nol besar! Meskipun mantan pelatih timnas muda Julian Nagelsmann telah membuat banyak kesalahan, itu bukan semata-mata kesalahannya.”

Matthäus terutama merasa “kesal” dan “terganggu” oleh fakta bahwa DFB tidak belajar dari kegagalan di masa lalu. “Faktanya, kami telah menyia-nyiakan Piala Dunia ini. Sama seperti yang kami lakukan pada 1994 di AS, saat saya sendiri masih bermain. Dan sebagian besar adalah kesalahan dan masalah yang sama,” tulisnya. Sebuah kilas balik singkat: Saat itu, Jerman—sebagai juara dunia bertahan—gagal akibat konflik internal yang parah, kurangnya disiplin, dan sikap eksklusif.

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Lothar Matthäus menuntut evaluasi “tanpa ampun”: Jürgen Klopp adalah orang yang tepat

Oleh karena itu, kini “harus dilakukan evaluasi tanpa ampun terhadap apa yang telah salah dalam sepak bola Jerman selama – setidaknya – tiga setengah tahun terakhir.” Namun, Matthäus yakin bahwa penerus Nagelsmann, Jürgen Klopp, akan memastikan hal itu terjadi. Setelah “kesepakatan yang saling menguntungkan” antara Red Bull dan DFB, kini tinggal menunggu tanda tangan saja, seperti yang dijelaskan pria berusia 59 tahun itu di sela-sela pertandingan final Piala Dunia.

Setelah tersingkir dari Piala Dunia, Nagelsmann menjadi sasaran kritik utama dari media dan para pakar. Selain pemilihan skuadnya, kurangnya komunikasi terkait isu Deniz Undav dan Manuel Neuer juga sempat menimbulkan keraguan.

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