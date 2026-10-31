“Penampilan yang sangat, sangat bagus!” Xabi Alonso beri pujian khusus kepada bintang lini tengah Chelsea Romeo Lavia setelah kemenangan impresif atas Manchester United

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Xabi Alonso menilai penampilan Romeo Lavia layak mendapat “apresiasi besar” setelah gelandang itu memainkan peran penting dalam kemenangan Chelsea atas Manchester United. Pemain muda asal Belgia tersebut masuk ke susunan pemain utama menyusul cedera Jordan Henderson dan tampil dominan di lini tengah.

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Alonso terkesan dengan kedewasaan Lavia

Manajer Chelsea, Alonso, tak bisa menyembunyikan kegembiraannya setelah melihat Romeo Lavia mendominasi lini tengah dalam laga terbaru Chelsea melawan Manchester United. Lavia, yang hingga belum lama ini kesulitan bermain penuh selama 90 menit untuk klub, berhasil menuntaskan pertandingan penuh keduanya dalam sepekan. Kehadirannya di susunan pemain inti mengejutkan sebagian orang, karena banyak yang memperkirakan gelandang veteran Jordan Henderson akan berduet dengan Moises Caicedo di lini tengah.

Namun, cedera Henderson membuka kesempatan bagi pemain muda asal Belgia itu, dan ia benar-benar memanfaatkannya dalam pertandingan tersebut. Alonso memastikan Lavia sudah mengetahui bahwa ia akan menjadi starter sebelum laga dimulai. “Dia mengetahuinya pada saat yang tepat, tetapi dia sudah tahu sejak kemarin,” jawab Alonso ketika ditanya apakah Lavia baru mengetahui hari ini bahwa ia akan menjadi starter karena Henderson absen.

Kecerdasan taktis di lini tengah

Mantan gelandang Real Madrid dan Liverpool itu, yang berpengalaman bermain di lini tengah, sangat terkesan dengan kecerdasan taktis dan energi Lavia. Pemain berusia 22 tahun tersebut berperan penting dalam mengalirkan bola dari belakang ke depan, sehingga Chelsea tetap memegang kendali sepanjang pertandingan.

“Dari sudut pandang seorang gelandang, menurut saya penampilannya sangat, sangat bagus. Dia melakukan begitu banyak hal dengan benar, selalu menghubungkan lini pertahanan dengan para pemain depan, mampu mengalihkan arah permainan, mengambil banyak keputusan tepat, serta tampil sangat dinamis dan kompetitif. Jadi, saya rasa bukan hanya di pertandingan ini. Selama dua atau tiga pekan terakhir, dia bermain di level yang sangat baik dan saya sangat senang untuknya. Hari ini dia pantas mendapat pengakuan besar atas penampilannya,” tambah pria asal Spanyol itu. Alonso juga mengatakan kepada Football on TNT Sports bahwa “itu adalah penampilan yang matang dan kemenangan yang luar biasa.”

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Estevao dan Rogers berkontribusi dalam kemenangan

Lavia bukan satu-satunya pemain muda yang mendapat pujian. Estevao Willian juga mendapat pujian tinggi dari manajernya setelah bekerja tanpa lelah sepanjang pertandingan.

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“Saya sangat senang dengan Estevao! Ini respons terbaik untuk menunjukkan bahwa dia pantas mendapat lebih banyak kesempatan. Dia bekerja sangat keras, saya senang,” kata Alonso, menurut laporan tambahan. Penyerang Morgan Rogers juga berperan penting dengan mencetak gol setelah pekan yang sulit bagi klub. “Saya hanya berusaha membuat para bek terpancing. Tiba-tiba, saya sudah berada di depan gawang dan harus tetap tenang. Untungnya bola masuk,” ujar Rogers kepada TNT Sports saat membahas penyelesaian akhirnya.

Langkah Chelsea selanjutnya

Kemenangan ini menjadi dorongan besar bagi Alonso, yang melihat timnya kembali menang setelah hasil mengecewakan akhir pekan lalu. Sang manajer mengatakan respons tim pada babak kedua persis seperti yang ia minta saat jeda.

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Henderson menghadapi tantangan besar untuk merebut kembali tempatnya di susunan pemain inti setelah pulih dari cedera. Alonso menutup komentarnya seusai pertandingan dengan mengatakan: “Kami gembira dengan penampilan, respons tim, dan tentu saja tiga poin!” Chelsea kini akan berupaya melanjutkan hasil kerja sama tim ini saat menjalani jadwal padat pada musim dingin.