"Penampilan yang menginspirasi"... Bagaimana media Amerika memandang kuartet Paraguay?

Piala Dunia 2026 berhasil mencuri perhatian media di Amerika Serikat, setelah tim nasional AS memulai perjalanan mereka pada Sabtu dini hari dalam turnamen tersebut dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay di Los Angeles, yang menjadi salah satu hasil paling menonjol pada babak pembuka.

Surat kabar dan situs web Amerika memuji penampilan yang ditunjukkan tim nasional Amerika Serikat, dengan menilai bahwa tim tersebut telah mengirimkan pesan awal kepada para pesaingnya di turnamen yang diselenggarakan di tanah airnya.

Jaringan "ESPN" menilai bahwa timnas AS "telah mengirimkan pernyataan yang kuat di kandang sendiri", merujuk pada awal yang sempurna bagi tuan rumah di hadapan para pendukungnya.

Sementara itu, surat kabar "USA Today" menggambarkan pertandingan tersebut sebagai "penampilan yang menginspirasi" dari timnas AS, setelah berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 4-1.

Sedangkan surat kabar "The New York Times", melalui laporan yang diterbitkan platform "The Athletic", menegaskan bahwa Amerika Serikat "meraih kemenangan dengan mudah", memuji dominasi yang ditunjukkan tim atas jalannya pertandingan.

Dalam konteks yang sama, jaringan "Fox" menyoroti suasana penonton yang mengiringi pertandingan, dengan menyebutkan bahwa antusiasme di dalam Stadion Los Angeles "tidak mungkin diabaikan", di tengah kehadiran penonton yang besar dan perayaan yang menyertai kemenangan tersebut.

Perayaan Kanada atas hasil imbang

Di Kanada, hasil imbang 1-1 tim nasional Kanada melawan Bosnia dan Herzegovina mendapat perhatian luas, meskipun tidak meraih kemenangan.

Surat kabar Kanada "Globe and Mail" menggambarkan hasil tersebut sebagai "hasil imbang terhebat dalam sejarah tim nasional", mengingat pentingnya pertandingan dan suasana Piala Dunia yang dirasakan tuan rumah di hadapan para pendukungnya di Toronto.

Kisah lucu di Boston

Terlepas dari hasil pertandingan, para pendukung Skotlandia menarik perhatian di kota Boston, AS, setelah beredar video para pendukung yang menyanyikan lagu tema serial terkenal "Cheers".

Adegan tersebut mendorong surat kabar "Boston Globe" untuk menerbitkan laporan khusus yang menjelaskan kepada pembacanya alasan para pendukung Skotlandia menyanyikan lagu tersebut, sebagai salah satu kisah sampingan yang menarik yang mengiringi hari-hari awal Piala Dunia.

Tampaknya turnamen ini memang sudah mulai menonjol di panggung media Amerika Utara, tidak hanya melalui hasil di lapangan, tetapi juga melalui kisah-kisah suporter dan suasana luar biasa yang menyertai ajang sepak bola terbesar di dunia ini.