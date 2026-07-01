Penampilan yang memalukan... Bagaimana wasit asal Spanyol bisa menjadi momok di Piala Dunia?

Sebuah laporan media pada hari Rabu ini menyayangkan kondisi wasit Spanyol di Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Surat kabar "AS" menyebutkan bahwa peran wasit Spanyol di Piala Dunia telah menurun drastis, di mana Alejandro Hernández Hernández, satu-satunya wasit utama asal Spanyol di turnamen tersebut, hanya memiliki peran yang terbatas dan tidak menonjol dalam ajang global ini.

Hingga saat ini, rekam jejaknya di turnamen tersebut terbatas pada hanya dua penampilan dari total 88 pertandingan yang akan dimainkan hingga babak 32 besar.

Ia hanya memimpin pertandingan Brasil melawan Haiti sebagai wasit utama, selain bertugas sebagai wasit keempat dalam pertandingan Haiti melawan Skotlandia. Hasil yang sangat minim bagi satu-satunya wasit Spanyol di babak akhir turnamen ini.

Posisi wasit asal Spanyol ini sangat mencolok jika dibandingkan dengan rekan-rekannya dari Eropa. Faktanya, ia menjadi satu-satunya wasit dari benua Eropa yang hanya memimpin satu pertandingan di Piala Dunia.

Hal ini terjadi sementara semua perwakilan Federasi Sepak Bola Eropa lainnya mendapat kesempatan untuk memimpin dua pertandingan atau lebih sebagai wasit utama.

Hernández tidak akan memimpin pertandingan apa pun di babak 32 besar, karena ia sepenuhnya dikecualikan dari penunjukan untuk babak ini, yang memicu perdebatan mengenai hilangnya pengaruh wasit Spanyol di kancah internasional.

Mulai saat ini, wasit Spanyol tersebut memasuki fase ketidakpastian total dalam turnamen ini; ia menunggu penetapan jadwal babak 16 besar untuk mengetahui apakah panitia akan kembali mempercayakannya memimpin pertandingan krusial, atau apakah perjalanannya di Piala Dunia akan berakhir lebih awal, meninggalkan lebih banyak keraguan daripada prestasi.

Penurunan performa yang jelas ini terjadi setelah wasit Spanyol mendapat kritik tajam pada musim lalu, yang diwarnai serangan gencar dari Real Madrid dan Barcelona terhadap mereka.