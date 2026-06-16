Penampilan yang berbeda di babak kedua... Deschamps mengungkap strateginya untuk mengalahkan Senegal

Didier Deschamps, pelatih tim nasional Prancis, tampak puas dengan penampilan Les Bleus pada babak kedua melawan Senegal, dan mengungkap strategi yang membantunya meraih kemenangan dalam laga pembuka Piala Dunia 2026.

Timnas Prancis tampil kurang meyakinkan pada babak pertama melawan Senegal, yang berakhir imbang tanpa gol, sebelum tampil meyakinkan dan brilian pada babak kedua. Berkat dua gol dari kaptennya, Kylian Mbappé, mereka berhasil meraih kemenangan (3-1) pada pertandingan pertama Grup 9 di Piala Dunia.

Dalam pernyataannya kepada jaringan “BeIN Sports” setelah pertandingan, Deschamps mengatakan: “Ini sangat melegakan. Kami sedikit cemas dan tegang (di babak pertama), dan kami menghadapi tim yang kuat.”

Pelatih asal Prancis itu mengungkapkan strategi yang membawanya meraih kemenangan, seperti dilansir situs "Foot Mercato" Prancis: "Ketika kami bisa bermain lebih bebas dengan menukar posisi Ousmane Dembélé dan Michael Olise, banyak hal berubah."

Ia menambahkan: “Parkola juga menjadi ancaman nyata begitu ia masuk,” mengingat bintang Paris Saint-Germain itu mencetak gol kedua Les Bleus setelah masuk sebagai pemain pengganti.

Ia melanjutkan: “Selalu menyenangkan bisa memenangkan pertandingan pertama. Apalagi di hadapan begitu banyak pendukung Prancis, saya tahu mereka datang dari tempat yang jauh dan itu tentu saja mahal.”

Dia menutup pernyataannya: “Ini memang hanya pertandingan pertama, tapi kami akan menikmatinya bagaimanapun juga.”

Timnas Prancis akan bertanding di babak kedua melawan Irak, sebelum mengakhiri perjalanan mereka dengan menghadapi Norwegia.