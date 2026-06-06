“Penampilan terbaikku saat melawan Lamine Yamal? Aku akan menghabisinya, mentah-mentah!”

Patrice Evra yakin bahwa ia bisa membuat Lamine Yamal mengalami pertandingan yang sangat sulit, demikian ia sampaikan dalam wawancara dengan ESPN International. Meskipun ia mengagumi bakat pemain Spanyol berusia 18 tahun itu, ia menyatakan bahwa ia akan ‘menghabisi’ Yamal.

“Pertama-tama, saya ingin mengatakan bahwa Lamine adalah talenta yang luar biasa,” kata Evra. “Apa yang dia capai di usia yang begitu muda sangat istimewa, dan saya sangat menghormatinya. Kepercayaan diri, teknik, kreativitas… Dia memiliki kualitas yang hanya dimiliki oleh sedikit pemain.”

Namun, Evra yakin ia bisa menghentikan Yamal dengan mudah. “Versi terbaik saya melawan Lamine Yamal? Tantangan itu akan saya terima dengan senang hati. Tapi jika kita bicara tentang versi terbaik Patrice Evra, maaf ya, Lamine... . Saya akan menghabisimu. Habis-habisan!”

“Orang-orang saat ini lebih sering melihat momen-momen terbaik dan keterampilan, tapi bertahan juga merupakan seni,” lanjut pemain yang telah 81 kali membela timnas Prancis ini. “Di masa-masa terbaikku, aku tidak takut pada siapa pun. Minggu demi minggu, aku berhadapan dengan beberapa pemain terbesar dalam sejarah sepak bola.”

“Tanyakan saja pada Cristiano Ronaldo bagaimana latihan kami di Manchester United. Tanyakan pada Lionel Messi, tanyakan pada Arjen Robben, tanyakan pada beberapa pemain sayap dan penyerang terbaik dari generasiku. Saat mereka berhadapan denganku, mereka tahu bahwa pertarungan berat menanti mereka.”

“Saya tidak pernah memberi ruang kepada lawan, saya tidak pernah berhenti berlari, dan saya tidak pernah membiarkan mereka merasa nyaman sejenak pun. Lamine adalah pemain hebat dan saya benar-benar menikmati menontonnya. Sepak bola membutuhkan talenta seperti dia.”

“Tapi jika kamu menempatkan Patrice Evra yang berusia 25 tahun di lapangan bersamanya, aku akan terus mengganggunya dari peluit pertama hingga peluit terakhir. Setiap sentuhan bola akan diperebutkan, setiap sprint akan diikuti, setiap duel akan menjadi pertarungan. Aku menyayangimu, Lamine, tapi jika orang-orang bertanya tentang masa kejayaanku, aku harus jujur. Aku bukanlah teman yang baik bagi para pemain yang aku jaga.”