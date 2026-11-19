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Kiprah legendaris Cristiano Ronaldo bersama timnas mungkin masih menyisakan satu babak terakhir. Meski baru-baru ini pensiun dari timnas Portugal, sejumlah laporan menyebut laga penghormatan khusus tengah dipertimbangkan untuk sang kapten.

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Perpisahan yang layak bagi seorang legenda

Kisah panjang Ronaldo bersama timnas Portugal mungkin belum benar-benar berakhir. Meski penyerang legendaris itu secara resmi mengumumkan pensiun dari timnas pada 5 November 2026, wacana menggelar laga penghormatan khusus untuk merayakan kontribusinya yang belum pernah ada sebelumnya kian mengemuka. Pemenang Ballon d'Or lima kali itu mundur setelah menjalani karier pemecah rekor dengan torehan 146 gol dalam 234 penampilan untuk negaranya.

Menurut A bola, kemungkinan menggelar penghormatan resmi masih terbuka, meski kepergiannya diwarnai situasi yang rumit.

Selain kemungkinan penghormatan dari timnas yang menjadi sorotan utama, ada pula kabar tentang penghormatan terpisah yang melibatkan mantan klub-klubnya.

Ketegangan di balik layar

Waktu keputusan Ronaldo untuk pensiun sangat dipengaruhi oleh ketegangan antara dirinya dan pelatih timnas Jorge Jesus. Keretakan hubungan mereka dilaporkan bermula ketika Jesus tidak menurunkan Ronaldo dari bangku cadangan saat tim meraih kemenangan atas Norwegia.

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Hal itu terjadi meski kabarnya ada kesepakatan bahwa sang kapten akan mendapat waktu bermain setidaknya 30 menit, sehingga Ronaldo merasa sang pelatih telah mengingkari janjinya. Setelah kejadian tersebut, hubungan kedua sosok ternama itu memburuk secara signifikan.

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Meski ketegangan di ruang ganti terlihat jelas, telah ditegaskan bahwa Ronaldo tidak pernah mengajukan tuntutan resmi terkait jabatan sang pelatih. Ronaldo kabarnya menggunakan perantara untuk menyampaikan keinginannya agar tidak disertakan dalam pertandingan-pertandingan November, ketika spekulasi mengenai staf pelatih semakin menguat. Namun, Jesus telah menyatakan secara terbuka bahwa ia berniat terus memanggil pemain veteran itu.

Menapaki jalan menuju rekonsiliasi

Agar laga penghormatan itu terwujud, semua pihak yang terlibat kemungkinan memerlukan waktu hingga ketegangan saat ini mereda. Kepergian Ronaldo tak diragukan lagi berlangsung tidak mulus, bahkan ibunya menyampaikan rasa frustrasi atas perlakuan terhadap putranya pada hari-hari terakhirnya di skuad. Kendati demikian, federasi sepakbola Portugal ingin memastikan sosok yang memimpin tim meraih kejayaan di Piala Eropa 2016 itu tidak dikenang karena perselisihannya dengan pelatih.

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Penyelenggaraan laga semacam itu memerlukan koordinasi antara federasi dan perwakilan Ronaldo agar sorotan tetap tertuju pada pencapaiannya, bukan kontroversi terbaru. Dunia sepakbola akan mengamati apakah sosok yang mendefinisikan ulang rekor gol di level internasional itu akan sekali lagi mengenakan seragam merah dan hijau Portugal. Itu akan menjadi kesempatan bagi para penggemar untuk memberikan perpisahan yang layak kepada sosok yang paling berjasa bagi mereka sepanjang masa.