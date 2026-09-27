Timnas Jerman tumbang di kandang sendiri, lewat kekalahan bersejarah dari tamunya Yunani (1-0), pada Minggu malam, di matchday kedua UEFA Nations League.

Timnas Jerman yang dilatih Jurgen Klopp sebelumnya membuka perjalanan mereka di UEFA Nations League dengan hasil imbang di kandang lawan menghadapi Belanda (1-1), sementara Yunani menang atas Serbia (2-1).

Kemenangan ini dianggap bersejarah bagi Yunani, terutama karena ini merupakan yang pertama melawan Jerman sepanjang sejarah, di mana Yunani belum pernah menang atas tim Jerman sebelumnya.

Gol tunggal pertandingan tercipta pada menit ke-74, lewat Dimitrios Kourbelis yang menerima umpan dari rekannya Christos Tzolis, bintang Arsenal, lalu melewati Nmecha dan melepaskan tembakan yang membentur kaki kapten Joshua Kimmich dan bersarang di gawang Der Mannschaft.

Timnas Jerman bersama Klopp tampil pucat, dan tidak mampu mengancam gawang tamunya sepanjang 90 menit, kecuali dalam beberapa percobaan yang tidak sampai pada tingkat bahaya yang diperlukan, sementara timnas Yunani mengandalkan serangan balik dan menciptakan sejumlah ancaman, hingga mencetak gol yang mengantar mereka meraih kemenangan bersejarah.

Dengan ini Klopp, mantan pelatih Liverpool dan Dortmund, menelan kekalahan dalam penampilan pertamanya di Jerman sebagai pelatih Der Mannschaft, sehingga memulai dengan buruk, di mana ia hanya mengumpulkan satu poin dalam dua pertandingan pertama.

Jerman akan bertanding di matchday ketiga UEFA Nations League, pada 1 Oktober mendatang melawan Serbia, sebelum bertandang ke Yunani pada tanggal 4 di bulan yang sama.

Timnas Yunani memuncaki klasemen grup dengan raihan 6 poin, sementara timnas Belanda menempati posisi kedua dengan 4 poin, timnas Jerman berada di posisi ketiga dengan 1 poin, dan timnas Serbia berada di dasar klasemen tanpa poin.







