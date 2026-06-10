Penampilan Ronaldo yang kurang memuaskan... Portugal menang tipis atas Nigeria menjelang Piala Dunia

Tim nasional Portugal meraih kemenangan yang tidak mudah atas Nigeria dengan skor 2-1, dalam laga uji coba terakhir tim Eropa tersebut sebelum berlaga di Piala Dunia yang akan dimulai besok di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Dua gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto (menit ke-23) dan Francisco Conceição (menit ke-75), sedangkan gol Nigeria dicetak oleh Akor Adams (menit ke-37).

Timnas Portugal bersiap menghadapi Republik Demokratik Kongo dalam laga pembuka Piala Dunia mereka pada 17 Juni mendatang, dengan grup tersebut juga mencakup timnas Uzbekistan dan Kolombia.

Cristiano Ronaldo masuk dalam susunan pemain inti, namun ia digantikan oleh rekan setimnya, Gonçalo Ramos, pada menit ke-64.

Situs global "Sofascore" memberikan penilaian 6,2 dari 10 kepada bintang Al-Nassr asal Saudi Arabia tersebut.

Roberto Martinez, pelatih Portugal, memastikan untuk memainkan sebagian besar pemain yang masuk dalam skuadnya, beberapa hari sebelum Piala Dunia yang sangat ia harapkan untuk dimenangkannya.

Di sisi lain, Nigeria gagal lolos ke putaran final Piala Dunia, setelah kalah dari Republik Demokratik Kongo, lawan Portugal berikutnya, melalui adu penalti.