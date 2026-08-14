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Penampilan resmi perdana: Summerville dampingi Benzema di laga pembuka Al Hilal

Al Hilal vs Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
Saudi Pro League
C. Summerville
K. Benzema
S. Inzaghi
Arab Saudi
Belanda
Prancis
Italia

Sang winger Belanda bergabung dalam transfer rekor, tapi apakah dia akan sukses?

Pelatih Italia, Simone Inzaghi, yang menangani tim Al Hilal, memutuskan untuk memberikan debut kepada winger asal Belanda, Cresencio Summerville, bersama "Sang Pemimpin" pada laga pembuka mereka di ajang Liga Roshn.

Al Hilal akan menjamu Al Fayha, tim yang baru promosi ke Liga Roshn, pada Jumat malam ini, di Stadion Kingdom Arena di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, pada pekan pertama kompetisi.

Inzaghi memainkan Summerville sebagai starter untuk pertama kalinya, setelah merekrutnya dari West Ham United pada bursa transfer musim panas ini, dalam kesepakatan senilai 80 juta euro menurut laporan media.

Winger Belanda itu akan tampil menggantikan Salem Al Dawsari yang cedera, di samping winger lainnya asal Brasil, Malcom, ditambah penyerang Prancis, Karim Benzema, dalam trisula serangan yang tampak sangat kuat.

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Saudi Pro League
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al-Faisaly crest
Al-Faisaly
AFS

Summerville tidak akan menjadi satu-satunya pemain baru dalam susunan pemain utama, karena bek kanan Mohammed Mahzari yang direkrut Al Hilal dari Al Taawoun pada bursa transfer musim panas ini juga akan bermain.

Mahzari akan bergabung dengan kuartet pertahanan yang terdiri dari Moteb Al Harbi sebagai bek kiri, serta pemain asal Senegal Kalidou Koulibaly dan Ali Lajami di jantung pertahanan, di tengah absennya Hassan Tambakti karena cedera.

Adapun lini tengah, tetap tanpa perubahan dari musim lalu, di mana pelatih Italia itu akan mengandalkan Mohammed Kanno, pemain Portugal Ruben Neves, dan pemain Serbia Sergej Milinkovic-Savic.

Al Hilal memasuki musim baru dengan tujuan merebut kembali gelar liga yang absen dari lemari trofi mereka dalam dua musim terakhir, sementara Al Fayha berupaya menciptakan kejutan dan mencuri poin pertama pada laga perdana mereka di kompetisi ini.

Berikut susunan pemain Al Hilal:

  • Penjaga gawang: Yassine Bounou
  • Lini pertahanan: Mohammed Mahzari - Kalidou Koulibaly - Ali Lajami - Moteb Al Harbi
  • Lini tengah: Ruben Neves - Sergej Milinkovic-Savic - Mohammed Kanno
  • Lini serang: Malcom - Karim Benzema - Cresencio Summerville
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