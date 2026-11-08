Penampilan perdana Ali Maher: Pesan untuk Hossam Hassan dan pujian khusus untuk Mohamed Salah

Ali Maher, pelatih baru timnas Mesir, membuka hatinya untuk berbicara tentang di balik layar penunjukannya memimpin Mesir, sekaligus mengungkap ambisinya untuk periode mendatang, sikapnya terhadap staf kepelatihan sebelumnya di bawah pimpinan Hossam Hassan, serta pandangannya tentang Mohamed Salah dan perannya bersama timnas, dan sepak bola yang ingin ia sajikan selama periode mendatang.

Timnas Mesir bersiap menjalani dua pertandingan melawan Malawi pada 13 dan 17 November ini, dalam rangkaian pertandingan putaran ketiga dan keempat kualifikasi menuju Piala Afrika 2027, dalam ujian resmi pertama bagi staf kepelatihan baru di bawah pimpinan Ali Maher.

Maher berkata, dalam pernyataan melalui kanal "On Sport": "Berhak bagi setiap pelatih Mesir untuk menangani timnas Mesir, dan saya berterima kasih kepada Hossam dan Ibrahim Hassan atas apa yang mereka berikan untuk timnas, serta saya selalu bersimpati kepada orang yang berjuang di bidang apa pun. Kami lelah, berusaha, dan bekerja; seseorang bisa jatuh dan bangkit berkali-kali, tetapi ia terbiasa dengan itu, dan saya berharap semua orang bersatu di sekitar timnas Mesir."

Pelatih baru itu berbicara tentang Mohamed Salah, dengan mengatakan: "Saya memiliki pemain-pemain istimewa, di antaranya pemain terbaik dalam sejarah Mesir, Mohamed Salah. Ia adalah merek dagang besar, dan kami semua bangga kepadanya, ia juga menjadi teladan bagi seluruh pemain. Kami memiliki sekelompok profesional istimewa, di samping para pemain lokal, dan kami memiliki elemen-elemen berlevel tertinggi."

Pertandingan berikutnya EGY Africa Cup of Nations Qualification 15.00 MWI

Mengenai di balik layar kesepakatannya dengan federasi sepak bola untuk memegang tanggung jawab, ia menjelaskan: "Insinyur Hany Abo Rida dan para pejabat federasi sepak bola adalah orang-orang terhormat, mereka ingin memberikan sesuatu untuk negara, dan mereka memiliki visi yang jelas, selain itu pertemuan kesepakatan berjalan dengan sangat mudah."

Soal pilihan staf pendamping, Maher berkata: "Saya berupaya memilih orang-orang yang mampu memberikan yang terbaik dari diri mereka pada posisi yang mereka emban, sebab semua yang saya pilih mampu memikul tanggung jawab, mencintai pekerjaan, dan memiliki keinginan sejati untuk memberikan sesuatu bagi Mesir."

Ia menegaskan bahwa keyakinannya tidak mencakup adanya posisi direktur timnas, seraya menambahkan: "Negeri ini layak untuk kita perjuangkan dengan susah payah, dan insya Allah kami mampu menyajikan sesuatu yang berbeda."

Ali Maher menutup pernyataannya dengan menyampaikan pesan kepada para suporter Mesir, dengan mengatakan: "Saya berharap semua orang bersatu di sekitar timnas, dan agar para pemain merasakan dukungan serta cinta. Insya Allah kami akan menjadi timnas yang kuat, yang menyajikan sepak bola yang menghibur, serta bercirikan keganasan dalam menyerang dan bertahan."