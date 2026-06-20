Salah satu calon pemain baru Real Madrid terus menarik perhatian di Piala Dunia, setelah mencatatkan prestasi luar biasa yang semakin mengukuhkan kehadirannya di turnamen tersebut, seiring dengan semakin banyaknya laporan yang menyebutkan bahwa ia akan bergabung dengan klub Spanyol tersebut.

Beberapa media Eropa melaporkan dalam beberapa hari terakhir bahwa bek sayap asal Belanda, Denzel Dumfries, telah mencapai kesepakatan akhir dengan Real Madrid terkait persyaratan pribadi, sambil menunggu selesainya prosedur terkait kepindahannya dari Inter Milan, meskipun belum ada pengumuman resmi dari kedua belah pihak hingga saat ini.

Di tengah spekulasi yang terus berlanjut mengenai masa depannya, Dumfries terus menampilkan performa gemilang di lapangan.

Menurut statistik situs “Hoskord”, pemain asal Belanda ini menjadi salah satu dari enam pemain yang berhasil menciptakan dua gol atau lebih dalam satu pertandingan di Piala Dunia 2026.

Nama Domfries masuk dalam daftar tersebut setelah ia menyumbang dua assist dalam laga Belanda melawan Swedia pada Sabtu malam ini, yang berakhir dengan kemenangan Oranje 5-1.

Domfries bergabung dengan pemain Jerman Joshua Kimmich dan rekan senegaranya Dennis Ondava, pemain Swedia Alexander Isak, pemain Selandia Baru Chris Wood, serta pemain Belanda Ryan Gravenberch.

Belanda berlaga di Grup F pada Piala Dunia kali ini, bersama Tunisia, Swedia, dan Jepang.

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